パナソニックは、新搭載の「ナイトキャップノズル」を用いた夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑えてスタイリングをしやすくするヘアードライヤー ナノケア「EH-NA0K」を2025年9月1日に発売します。カラーはチャコールブラック、さくらピンク、ミストグレーの3色。

記事のポイント 新搭載の「ナイトキャップノズル」が髪をしっかりほぐして根本や内側まで乾かすことで、寝ぐせがつきにくくなり、翌朝のスタイリングもしやすくなります。高浸透ナノイーがうるおいケアしてくれるので、まとまりのある指通りなめらかな仕上がりに。

パナソニックは、2005年に髪を「乾かす」だけではなく髪の「ケア」ができるヘアードライヤー ナノケアを発売。ナノケアシリーズは2025年で20周年を迎え、国内累計販売台数は1800万台を達成しています。

ナノケアは、ナノイーが髪に浸透し、髪の水分バランスを整え、うねりを抑制します。また、キューティクルを引き締め、しっとりまとまる髪へ導きます。一方、同社の実施した調査では、半数以上の人が朝の寝ぐせを気にしていることがわかったそう。寝ぐせを抑制するためには、髪の根元や内側、毛先までより均一に乾かすことが重要となります。

本製品は、水分発生量が従来の18倍に増えた高浸透ナノイー(※)によるうるおいケアに加え、新搭載のナイトキャップノズルを用いた夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、スタイリングをしやすくします(ナイトキャップノズルは髪が7割程度乾いた状態で装着することが推奨されています)。

※ナノイーと高浸透ナノイーとの比較(同社調べ)

ナイトキャップノズルが3種類の風を作り出して髪全体をムラなく乾かし、乾き残しを防ぎます。寝ぐせの原因の一つとなる髪の根元や内側、毛先の乾き残しを防いで、直後も翌朝もしっとり指通りよくまとまります。また、柔らかく広がる風で髪がほぐれやすいので、くしやブラシがスムーズに通り 、理想のスタイルが作りやすくなります。

↑新搭載のナイトキャップノズル。

高浸透ナノイー&ミネラル&マイナスイオンを含んだ風により、ヘアカラーの退色やブラッシングの摩擦によるダメージを抑制。また、頭皮や肌のうるおいを保ちます。

環境に配慮した植物由来塗料のバイオマスペイントを全色で採用。パッケージや緩衝材にはパルプを使用したエコパッケージとなっています。

このほか、Panasonic Store Plusモデルとして限定色のウォームホワイトが用意されます。スマートフォンをかざすと、3D化されたドライヤーとARアバターが目の前に飛び出してきたかのように、商品の使い方を伝えてくれる「使い方ARガイド」が付いています。

パナソニック ナノケア「EH-NA0K」 発売日:2025年9月1日 オープンプライス

The post 夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑制! 「ナイトキャップノズル」を搭載したナノケア「EH-NA0K」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.