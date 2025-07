23rd CDシングル「Event Horizon」

発売日:2025年7月23日(水)特設サイト:https://mcz-release.com/sound/event-horizon/予約:https://mcz.lnk.to/EH0702・初回限定盤形態:MAXI+BD 価格:\3,500(税込)品番:KIZM-90823〜4CD収録内容:01. Event Horizon02. Cosmic Commotion03. Event Horizon (GAB edition)04. Event Horizon (off vocal ver.)05. Cosmic Commotion (off vocal ver.)Blu-ray収録内容:・“Event Horizon” Music Video・“Event Horizon” Music Video メイキング映像封入特典:「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」プロモーションカード(全4種ランダム封入)・「ZガンダムVer. MOMOIRO CLOVER Z(百田夏菜子)」・「ZガンダムVer. MOMOIRO CLOVER Z(玉井詩織)」・「ZガンダムVer. MOMOIRO CLOVER Z(佐々木彩夏)」・「ZガンダムVer. MOMOIRO CLOVER Z(高城れに)」※実際のカード名称は「ZガンダムVer. MOMOIRO CLOVER Z」のみでメンバー名表記は無く、カードナンバーも全て同一となります。・通常盤形態:MAXI only 定価:\2,200(税込)品番:KICM-2166CD収録内容:01. Event Horizon02. Cosmic Commotion03. 可視光線04. Event Horizon (off vocal ver.)05. Cosmic Commotion (off vocal ver.)06. 可視光線 (off vocal ver.)・「Event Horizon」【初回限定盤】特典付き商品(バンドル商品).▲リルスタンド「Event Horizon」百田夏菜子コラボイラスト ver.[A6サイズ]付き▲▲リルスタンド「Event Horizon」玉井詩織コラボイラスト ver. [A6サイズ]付きアクリルスタンド「Event Horizon」佐々木彩夏コラボイラスト ver. [A6サイズ]付きぅ▲リルスタンド「Event Horizon」高城れにコラボイラスト ver. [A6サイズ]付き形態:MAXI+BD+GOODS価格:\5,500(税込)受注期間:3月27日(木)20:00〜6月8日(日)23:59お届け予定日:7月23日(水)※全商品同額になります。※ELR Store限定の受注生産商品になります。○店舗別オリジナル特典攴蕾鷂堕衄廖杪仂・Amazon.co.jp・・・A4ビジュアルシート2枚セット(集合絵柄+ソロ絵柄4種ランダム予定)・楽天ブックス・・・スマホリボン[H320mm×W15mm](ロゴ予定) ※通常盤共通・アニメイト・・・ましかくブロマイド[H89mm×W89mm](通常盤ジャケット予定) ※通常盤共通・ネオウイング・・・スマホサイズブロマイド[H86×W54mm](ソロ絵柄4種ランダム予定) ※通常盤共通・セブンネットショッピング・・・メンバーソロ缶バッジ[57mm](ソロ絵柄予定) ※通常盤共通※メンバー別にご注文いただけます・@Loppi・HMV・・・スマホサイズステッカー[H70×W50mm](ソロ絵柄4種ランダム予定) ※通常盤共通・TOWER RECORDS・・・A4クリアファイル(集合絵柄予定)・TSUTAYA・・・缶バッジ[38mm](ロゴ予定)※通常盤共通・Joshinディスクピア (Joshin webショップ 含む) ・・・L版ブロマイド(集合絵柄予定)※通常盤共通・ELR Store・・・アクリルキーホルダー[50mm×50mm](通常盤ジャケット予定) ※通常盤共通◆敖名鑒廖枡壇蟻仂・Amazon.co.jp・・・ビジュアルシート[H240×W240mm](通常盤ジャケット予定)※特典のサイズや仕様、絵柄は変更になる場合がございます上記店舗以外で初回限定盤 / 通常盤をご購入いただくと、下記特典が付きます。・応援店舗特典・・・「Event Horizon」トレカ(5種ランダム)(集合・ソロ絵柄予定)▼「Event Horizon」応援店舗特典初回限定盤 / 通常盤・・・「Event Horizon」トレカ(5種ランダム)(集合・ソロ絵柄予定)※特典対象店舗は追って公式HP・SNSにてご案内いたします。※特典のサイズや仕様、絵柄は変更になる場合がございます。