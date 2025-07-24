¤â¤â¥¯¥í¡¢¡ØEvent Horizon¡Ù¶ÛµÞ½ÐÆ°¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢23rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEvent Horizon¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¡ØEvent Horizon¡Ù¶ÛµÞ½ÐÆ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ÁËÍ¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Á¡×¡ä¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËËÌ³¤Æ»¡¦Ê¡²¬¸©¤Î2¤«½ê¡¢7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©¡¦Ê¼¸Ë¸©¤Î2¤«½ê¤ÎÁ´¹ñ·×4¤«½ê¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
7·î19Æü¤ÏEvent Day¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¶Ì°æ»í¿¥¤¬Ë¬¤ì¥×¥ì¥ß¥¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËËÌ³¤Æ»¡¦Ê¡²¬¸©¤Î2¤«½ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©¡¦Ê¼¸Ë¸©¤Î2¤«½ê¤ÎÁ´¹ñ·×4¤«½ê¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏHorizon Day¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ëº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬Ë¬¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡ÖEvent Horizon¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖEvent Horizon¡×½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼´ÑÍ÷¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡ã¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z 23rd SINGLE¡ØEvent Horizon¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¶ÛµÞ½ÐÆ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ÁËÍ¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Á¡×¡ä
¡úEvent Day
2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÅöÆüÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ7·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡ØEvent Horizon¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁ´³ÛÆâ¶â¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¡£CD¤ò¤´Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ª²ñ·×¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃêÁª²ñ¾ì½ê¤Ø¤´À°Îó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤ÏÅöÆü¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´¾·ÂÔ¡£
¡¥¨¥ê¥¢1¡§ËÌ³¤Æ»
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä³«»Ï»þ´ÖµÚ¤ÓÃêÁª²ñ¾ì½ê¡§
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾3-3»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³7F¡Ë
ÈÎÇä»þ´Ö¢ª11:00¡Á14:30Í½Äê / ÃêÁª²ñ¾ì½ê¢ªÅ¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥¢¥ê¥ª»¥ËÚÅ¹¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ7¾òÅì9ÃúÌÜ2ÈÖ20¹æ ¥¢¥ê¥ª»¥ËÚ3F¡Ë
ÈÎÇä»þ´Ö¢ª11:00¡Á14:30Í½Äê/ ÃêÁª²ñ¾ì½ê¢ªÅ¹Æâ¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡§»¥ËÚË¿½ê¡Û
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¤ªÃÎ¤é¤»
¢¨½ªÎ»Í½Äê»þ¹ï¡§16»þ²á¤®
¢¥¨¥ê¥¢2¡§Ê¡²¬¸©
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¶Ì°æ»í¿¥
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä³«»Ï»þ´ÖµÚ¤ÓÃêÁª²ñ¾ì½ê¡§
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2-11-1 Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³6F¡Ë
ÈÎÇä»þ´Ö¢ª11:00¡Á14:00Í½Äê / ÃêÁª²ñ¾ì½ê¢ªÅ¹ÆâÁë¸ý
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶ÇîÂ¿Å¹¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹1-1 JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£7F¡Ë
ÈÎÇä»þ´Ö¢ª11:00¡Á14:00Í½Äê / ¼õÉÕ¤ª¤è¤ÓÃêÁª²ñ¾ì¢ª3F ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Æ¥é¥¹
¡úHorizon Day
2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë
º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡ØEvent Horizon¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£
£¥¨¥ê¥¢3¡§Ê¼¸Ë¸©
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§º´¡¹ÌÚºÌ²Æ
²ñ¾ì¡§¤¢¤Þ¤¬¤µ¤¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë2F Q¡Çs park(¥¥å¡¼¥º¥Ñ¡¼¥¯)
¢©661-0976 Ê¼¸Ë¸©Æôºê»ÔÄ¬¹¾£±ÃúÌÜ£³¡Ý£±
»þ´Ö¡§16:30¡¡¥¹¥¿¡¼¥È
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¡õ¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¡Ê¢¨Í¥Àè¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì¼Ô¤Î¤ß»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
CDÈÎÇä½ê¡§²ñ¾ìÆâÆÃÀßCDÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹
¡ã¤ª»ÙÊ§ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¸½¶â¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(°ì³çÊ§¤¤¤Î¤ß)¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³Æ¼ïQR¥³¡¼¥É·èºÑ¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢¶â·ô¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿³Æ¼ï¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢Ãó¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª²ñ¾ì½ê¡§¤¢¤Þ¤¬¤µ¤¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë2F Q¡Çs park(¥¥å¡¼¥º¥Ñ¡¼¥¯)²ñ¾ìÆâÆÃÀßCDÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹²£
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
10:00¡¡CDÈÎÇä³«»Ï
16:00¡¡Í¥Àè¥¨¥ê¥¢À°ÎóÆþ¾ì
16:30¡¡¥È¡¼¥¯¡õ¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
¢¨17:00²á¤®¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»Í½Äê
¢ãÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î´ÑÍ÷ÊýË¡¢ä
¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Í¥Àè¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì¤ª¸«Á÷¤ê²ñÉÕ·ô¡ÊÆþ¾ìÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ßÆþ¾ì²ÄÇ½
¢¨¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢ã°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î´ÑÍ÷ÊýË¡¢ä
¥Õ¥ê¡¼´ÑÍ÷
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢3F¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉôÊ¬¡Ê¥Õ¥ê¡¼´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ò³«Êü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³«Êü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÜÀß¥ª¡¼¥×¥ó¸å¡Ê»þ´ÖÌ¤Äê¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¥¨¥ê¥¢4¡§ºë¶Ì¸©
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¹â¾ë¤ì¤Ë
²ñ¾ì¡§»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸« 1F ²°³°¹¾ì
¢©354-8560¡¡ºë¶Ì¸©ÉÙ»Î¸«»Ô»³¼¼1-1313
»þ´Ö¡§13:45¡¡¥¹¥¿¡¼¥È
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¡õ¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¡Ê¢¨Í¥Àè¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì¼Ô¤Î¤ß»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«1F²°³°¹¾ìÆÃÀß¥ì¥¸
ÃêÁª²ñ¾ì½ê¡§CDÈÎÇä²£
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¦QR·èºÑ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È»Üºö¡¦Ãó¼Ö·ôÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
10:00¡¡CDÈÎÇä³«»Ï
13:15¡¡Í¥Àè¥¨¥ê¥¢À°ÎóÆþ¾ì
13:45¡¡¥È¡¼¥¯¡õ¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
¢¨14:30º¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»Í½Äê
¢ãÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î´ÑÍ÷ÊýË¡¢ä
¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Í¥Àè¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì¤ª¸«Á÷¤ê²ñÉÕ·ô¡ÊÆþ¾ìÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ßÆþ¾ì²ÄÇ½
¢¨¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢ã°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î´ÑÍ÷ÊýË¡¢ä
¥Õ¥ê¡¼´ÑÍ÷
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¡ÖEvent Horizon¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×
·ÁÂÖ¡§MAXI¡ÜBD
²Á³Ê¡§\3,500¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï3,182¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIZM-90823¡Á4
¢¡ÖEvent Horizon¡×ÄÌ¾ïÈ×
·ÁÂÖ¡§MAXI only
Äê²Á¡§\2,200¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï2,000¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICM-2166
23rd CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEvent Horizon¡×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mcz-release.com/sound/event-horizon/
Í½Ìó¡§https://mcz.lnk.to/EH0702
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×
·ÁÂÖ¡§MAXI¡ÜBD¡¡²Á³Ê¡§\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIZM-90823¡Á4
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
01. Event Horizon
02. Cosmic Commotion
03. Event Horizon (GAB edition)
04. Event Horizon (off vocal ver.)
05. Cosmic Commotion (off vocal ver.)
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¡¦¡ÈEvent Horizon¡É Music Video
¡¦¡ÈEvent Horizon¡É Music Video ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹ FORSQUAD¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¡ÊÁ´4¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡¦¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z(É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò)¡×
¡¦¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z(¶Ì°æ»í¿¥)¡×
¡¦¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z(º´¡¹ÌÚºÌ²Æ)¡×
¡¦¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z(¹â¾ë¤ì¤Ë)¡×
¢¨¼ÂºÝ¤Î¥«¡¼¥ÉÌ¾¾Î¤Ï¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z¡×¤Î¤ß¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾É½µ¤ÏÌµ¤¯¡¢
¥«¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÁ´¤ÆÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¾ïÈ×
·ÁÂÖ¡§MAXI only¡¡Äê²Á¡§\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICM-2166
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
01. Event Horizon
02. Cosmic Commotion
03. ²Ä»ë¸÷Àþ
04. Event Horizon (off vocal ver.)
05. Cosmic Commotion (off vocal ver.)
06. ²Ä»ë¸÷Àþ (off vocal ver.)
¡¦¡ÖEvent Horizon¡×¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¡Ë
¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖEvent Horizon¡×É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È ver.[A6¥µ¥¤¥º]ÉÕ¤
¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖEvent Horizon¡×¶Ì°æ»í¿¥¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È ver. [A6¥µ¥¤¥º]ÉÕ¤
£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖEvent Horizon¡×º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È ver. [A6¥µ¥¤¥º]ÉÕ¤
¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖEvent Horizon¡×¹â¾ë¤ì¤Ë¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È ver. [A6¥µ¥¤¥º]ÉÕ¤
·ÁÂÖ¡§MAXI¡ÜBD¡ÜGOODS
²Á³Ê¡§\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00¡Á6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¡§7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨Á´¾¦ÉÊÆ±³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ELR Store¸ÂÄê¤Î¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛÂÐ¾Ý
¡¦Amazon.co.jp¡¦¡¦¡¦A4¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È2Ëç¥»¥Ã¥È
¡Ê½¸¹ç³¨ÊÁ+¥½¥í³¨ÊÁ4¼ï¥é¥ó¥À¥àÍ½Äê¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦¡¦¡¦¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó[H320mm¡ßW15mm]
¡Ê¥í¥´Í½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¡¦¡¦¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É[H89mm¡ßW89mm]
¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦¥Í¥ª¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¡¦¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É[H86¡ßW54mm]
¡Ê¥½¥í³¨ÊÁ4¼ï¥é¥ó¥À¥àÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¡¦¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í´Ì¥Ð¥Ã¥¸[57mm]
¡Ê¥½¥í³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¦@Loppi¡¦HMV¡¦¡¦¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼[H70¡ßW50mm]
¡Ê¥½¥í³¨ÊÁ4¼ï¥é¥ó¥À¥àÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦TOWER RECORDS¡¦¡¦¡¦A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡Ê½¸¹ç³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë
¡¦TSUTAYA¡¦¡¦¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸[38mm]
¡Ê¥í¥´Í½Äê¡Ë¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢ (Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à) ¡¦¡¦¡¦LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ê½¸¹ç³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦ELR Store¡¦¡¦¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼[50mm¡ß50mm]
¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛÆÃÅµÂÐ¾Ý
¡¦Amazon.co.jp¡¦¡¦¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È[H240¡ßW240mm]
¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä»ÅÍÍ¡¢³¨ÊÁ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢²¼µÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±þ±çÅ¹ÊÞÆÃÅµ¡¦¡¦¡¦¡ÖEvent Horizon¡×¥È¥ì¥«¡Ê5¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡Ê½¸¹ç¡¦¥½¥í³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë
¢§¡ÖEvent Horizon¡×±þ±çÅ¹ÊÞÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¡¦¡¦¡¦¡ÖEvent Horizon¡×¥È¥ì¥«¡Ê5¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡Ê½¸¹ç¡¦¥½¥í³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø¼°HP¡¦SNS¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä»ÅÍÍ¡¢³¨ÊÁ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ°¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.momoclo.net/bakasawagi2025/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok