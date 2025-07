■アルバム『Sono nanika in my daze』

2025年7月16日(水)配信開始

Label:0A 0A-001 2,139円(税込)

配信リンク:https://linkco.re/H2P2ztmd

▼収録曲

01_陽炎

02_rest/息

03_海に星が燃える

04_hernoiz feat. YDIZZY

05_3

06_漆黒

07_鳴っていたピアノ

08_may feat. lil soft tennis

09_Because

10_Sono nanika in my daze