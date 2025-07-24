Age Factory、今秋リリースツアーのゲストアクトにフォーリミ、オーラルが決定
Age Factoryが9月より開催する＜Age Factory presents “Sono nanika in my daze” Release Tour 2025＞のゲストアクトが発表された。
10月13日(月・祝)Zepp Sapporo公演には04 Limited Sazabys、10月19日(日)Zepp Fukuoka公演にはTHE ORAL CIGARETTESが出演する。本ツアーは6thアルバム『Sono nanika in my daze』のリリースツアーとして全公演ワンマンで開催され、ゲストを迎えるのはこの2公演のみとなっている。
チケットの最速プレリザーブは7月24日(木)18:00〜8月3日(日 )23:59まで受付中。
■＜Age Factory presents “Sono nanika in my daze” Release Tour 2025＞
09月05日(金) 岡山 YEBISU YA PRO
open18:45 / start19:30
▼チケット(前売)
4,000円(税込 / DRINK代別)
※全自由、オールスタンディング
（問）YUMEBANCHI 岡山 086-231-3531
09月09日(火) 高松 DIME
open19:00 / start19:30
▼チケット(前売)
4,000円(税込 / DRINK代別)
※全自由、オールスタンディング
（問）DUKE高松 087-822-2520
09月26日(金) 仙台 Rensa
open18:30 / start19:30
▼チケット(前売)
4,000円(税込 / DRINK代別)
※全自由、オールスタンディング
（問）G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info
09月28日(日) 金沢 Eight Hall
open17:30 / start18:30
▼チケット(前売)
4,000円(税込 / DRINK代別)
※全自由、オールスタンディング
（問）FOB 金沢 076-232-2424
10月13日(月/祝) Zepp Sapporo(対バン有り)
open17:30 / start18:30
GUEST ACT：04 Limited Sazabys
▼チケット(前売)
1Fスタンディング 4,500円(税込 / DRINK代別)
2F指定席 5,000円(税込 / DRINK代別)
（問）Mount Alive 050-3504-8700
10月19日(日) Zepp Fukuoka(対バン有り)
open17:30 / start18:30
GUEST ACT：THE ORAL CIGARETTES
▼チケット(前売)
1Fスタンディング 4,500円(税込 / DRINK代別)
2F指定席 5,000円(税込 / DRINK代別)
（問）BEA 092-712-4221
10月25日(土) Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
▼チケット(前売)
1Fスタンディング 4,500円(税込 / DRINK代別)
2F指定席 5,000円(税込 / DRINK代別)
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
10月26日(日) Zepp Nagoya
open17:00 / start18:00
▼チケット(前売)
1Fスタンディング 4,500円(税込 / DRINK代別)
2F指定席 5,000円(税込 / DRINK代別)
（問）JAIL HOUSE 052-936-6041
11月03日(月/祝) Zepp DiverCity(TOKYO)
open17:00 / start18:00
▼チケット(前売)
1Fスタンディング 4,500円(税込 / DRINK代別)
2F指定席 5,000円(税込 / DRINK代別)
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
■最速プレリザーブ(抽選)
受付期間：7月24日(木)18:00〜8月3日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/agefactory-tour2025/
■アルバム『Sono nanika in my daze』
2025年7月16日(水)配信開始
Label：0A 0A-001 2,139円(税込)
配信リンク：https://linkco.re/H2P2ztmd
▼収録曲
01_陽炎
02_rest/息
03_海に星が燃える
04_hernoiz feat. YDIZZY
05_3
06_漆黒
07_鳴っていたピアノ
08_may feat. lil soft tennis
09_Because
10_Sono nanika in my daze
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