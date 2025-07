小林食品は、2025年7月1日に田尻工場でハラール認証を取得しました。

小林食品

小林食品は、2025年7月1日に田尻工場でハラール認証を取得。

今回の認証対象は、「削り節」「節類粉砕製品」であり、田尻工場の薄削りライン、粉体ラインで製造される対象製品が公式にハラール対応製品として認められたものです。

世界人口の約4人に1人は、ムスリム(イスラム教徒)であると言われており、ハラール市場は今後さらに拡大すると言われています。

ハラール認証マークを付けることでムスリムの方々にも安心して削り節を楽しんでいただくことができます。

和食文化を未来へつなぐためにも、海外での和食ブームを追い風に和食の基本素材である節類加工品の魅力を海外にも発信し、より多くの人に削り節を味わっていただきたいと考えています。

ハラール認証を取得することで、ムスリム市場への展開や訪日旅行客向けなど、今後の拡大が見込まれると考え、国内外ハラール市場への強化を見据えて昨年から準備を進めてまいりました。

今回、小林食品田尻工場で取得したハラール認証ではマレーシア、シンガポール、インドネシア、UAE、台湾、香港などの国を対象としています。

ハラール認証を取得した同社の「削り節」「節類粉砕製品」はムスリム向けのお料理や商品に安心して使用できます。

例えば、惣菜製造業、飲食店向けにはおにぎり、雑炊、お茶漬け、チャーハン、カリフォルニアロールなどのご飯もの。

うどん、そば、焼きそば、焼きうどん、パスタなどの麺類。

たこ焼き、サラダ、各種一品料理や小鉢料理など、ジャンルを問わず様々なお料理のトッピングにおすすめで、ハラールなお料理に追加するだけで和風テイストをお手軽に追加することができます。

【薄削りタイプ】

(1)かつおのふし[500g/1kg/5kg]

(2)かつおのふし(血合抜)[500g/1kg]

(3)かつおのかれふし[500g/1kg]

(4)さばのふし[500g/1kg/5kg]

(5)さばのかれふし[500g/1kg]

(6)そうだかつおのふし[500g/1kg/5kg]

(7)そうだかつおのかれふし[500g/1kg]

(8)うるめいわし[500g/1kg/5kg]

(9)かつお・さば混合[500g/1kg/5kg]

【破砕品タイプ】

(1)かつおのふし(13mm破砕)[500g/1kg]

(2)かつおのふし(3mm破砕)[500g/1kg]

(3)さばのふし(13mm破砕)[500g/1kg]

(4)そうだかつおのふし(13mm破砕)[500g/1kg]

(5)かつお・さば混合(13mm破砕)[500g/1kg]

(6)いわし・さば混合(2mm粉砕)[500g/1kg]

・節類粉砕品(粉末製品)

【微粉末タイプ】

(1)かつおのふし(60mesh)[1kg/10kg]

(2)そうだかつおのふし(60mesh)[1kg/10kg]

(3)いわしの煮干し(32mesh)[1kg/5kg]

(4)小エビ ※あきあみ(60mesh)[1kg/5kg]

ハラール認証製品につきまして、現在は受注生産とさせていただいています。

詳細は小林食品株式会社までお問い合わせください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「削り節」「節類粉砕製品」が ハラール認証を取得!小林食品 appeared first on Dtimes.