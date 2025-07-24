V¥êー¥°½àÍ¥¾¡¤Î¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤ËÁª¼ê·ÀÌó¶Ø»ß¤ÎÀ©ºÛ ·è»»¤ÇºÄÌ³Ä¶²á¾õÂÖ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°¡ÊJVL¡Ë¤Ï24Æü¡¢¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Ï2024-25¥·ー¥º¥ó¤ÎV.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ·è¾¡¤Ç¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤ËÊ£¿ô¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢2024Ç¯ÅÙ·è»»¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÄÌ³Ä¶²á¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö£Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§ Âè21¾ò¤ÎºâÌ³´ð½àF.02½ã»ñ»º´ð½à¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Ë¤Ï¡¢①Áª¼ê·ÀÌó¤Þ¤¿¤Ï°ÜÀÒ·ÀÌóÄù·ë¤Î¶Ø»ß¡Ê´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î1Æü～2026Ç¯6·îËö¡Ë¤È¡¢②²þÁ±Êó¹ð½ñ¤Ê¤É¤ÎJVL¤¬»ØÄê¤¹¤ëÄÉ²Ã»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¡Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ·×²è¤ÎÄó½Ð¡Ë¤ÎÀ©ºÛ¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿·±¿±ÄË¡¿Í¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡Ë¤È¸½±¿±ÄË¡¿Í¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡Ë¤È¹ç»»¤·¤Æ½ã»ñ»º´ð½à¤ò½¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎV¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤º¡¢2026-27¥·ー¥º¥ó¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ã»ñ»º´ð½à¤ò½¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎV¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼è¤ê¾Ã¤·´Þ¤á¤¿ÂÐ±þ¤ª¤è¤ÓÀ©ºÛ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÍý»ö²ñ¤Ë¤Æ·èµÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºâÌ³´ð½à°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JVL¤ËÂÐ¤·¤Æ»öÁ°¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¡¢³î¤Ä¡¢¼«¤é»ö¾ð¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö£Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕµ¬Â§ Âè5¾ò¡Ì½å¼éµÁÌ³¡ÍÂè3¹à¤Î°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ì¤ÀÕ¡Ê»ÏËö½ñ¤ª¤è¤ÓºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÄó½Ð¡Ë¤ÎÀ©ºÛ¤¬²Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢JVLÍý»ö²ñ¤Î¾µÇ§¤Ê¤¯¸½±¿±ÄË¡¿Í¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡Ë¤ÎÂåÉ½Íý»ö´Þ¤àÌò°÷ÂÎÀ©¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¸½¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ËÂåÉ½¸¢¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢JVLµ¬Ìó Âè8¾ò¡Ì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤Ó¼Â¹Ô°Ñ°÷´´»ö²ñ¡Í¤ÈJVL¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñµ¬Äø Âè3¾ò¡Ì¼Â¹Ô°Ñ°÷¡ÍÂè2¹à¡¢Âè3¹à¤Î°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤±¤óÀÕ¡Ê»ÏËö½ñ¤ª¤è¤Óµ¬ÈÏ°Õ¼±¸þ¾å¤ÎÂÐºö¡¦·×²è¤ÎÄó½Ð¡Ë¤¬²Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î¤ÎJVLÎ×»þÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎV¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤À¤¬¡¢ÁáµÞ¤Ë¥¯¥é¥ÖÂÎÀ©¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£