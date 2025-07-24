´Ö¤â¤Ê¤¯29ºÐ...¥í¥¦¥ó¤¬SF9»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤â¡£¡ÖÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç...¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡¢ÆþÂâÄ¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©
2025Ç¯9·î¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¿·ºî»þÂå·à¡ÖÂùÎ®¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥¦¥ó¡£ÆþÂâ¤Ë¤è¤ë"¤·¤Ð¤·¤Î¤ªÊÌ¤ì"¤òÁ°¤Ë¡¢º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖROWOON 2025 SPECIAL FANMEETING IN NIPPON BUDOKAN -Time to Say Goodbye-¡×¤¬7·î26Æü(ÅÚ)¤Ë¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ë¤ÆÆÈÀê½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SF9 ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥í¥¦¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ÏÌ´¤Î°ì¤Ä¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤¬²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¡ª¤Þ¤µ¤Ë±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤¤¤¨¤ë"´ñÀ×¤Î½Ö´Ö"¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¡¢ÈþÀ¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊ¹¤«¤»¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÐ¾ì¸å¡¢¡ÖÎÚ(¤¦¤í¤³)¡×(¿Á´ðÇî)¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡×(Í¥Î¤)¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç"Ì´¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë"¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ªÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¥í¥¦¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢Âç¶½Ê³¤ÎÂè°ìÀ¼¤È¶¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö3·î9Æü¡×¤Ê¤É¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×(King¡õPrince)¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£»öÁ°¤Ë¡ÖÆñ¤·¤¤...¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â¤³¤ì¤¯¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤í¤¦¤è¡×(Ê¡»³²í¼£)¡¢¡ÖSubtitle¡×(OfficialÉ¦ÃËdism)¡¢¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×(¶ÌÃÖ¹ÀÆó)¤Ê¤É¤òÇ®¾§¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ð¥é¡¼¥É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥í¥¦¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤í¤¦¤è¡×¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿´¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤ÏMC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£ºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡ÖÂùÎ®¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÇÛ¿®³«»Ï¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤òÏ¢È¯¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÀèÇÚ¡¢¤½¤Î¸ý¹ÈÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×(2021Ç¯)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¹¤Ç¤Ë9Ç¯¡£¡ÖÂùÎ®¡×¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö±éµ»¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢´üÂÔ¤òÀú¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯8·î7Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥¦¥ó¤Î20Âå¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£"»ä¤ÎÁÇÅ¨¤Ê20Âå"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ú¥À¥ó¥¹¥¢¥¤¥É¥ë(SF9)¡Û¡ÚÇÐÍ¥(¥í¥¦¥ó)¡Û¡ÚÀÄÇ¯(¥¥à¡¦¥½¥°)¡Û¤Î3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¬¤±¤Æ¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤«¤é¥í¥¦¥ó¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¼ê»æ¤ä¡¢¡ÖÂùÎ®¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥¡¥ó¡¢N.Flying¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤é¤«¤é¤Î±ÇÁü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¡£¤³¤¦¤·¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ë¥í¥¦¥ó¤â´¶·ã¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÈà¤Î¿ÍÊÁ¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¥í¥¦¥ó¤«¤é¤â¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç"°î¤ì½Ð¤¿"¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆþÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¸ì¤ê¡¢"¤·¤Ð¤·¤Î¤ªÊÌ¤ì"¤ò¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢Á°Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤äÅöÆü¤ÎÉðÆ»´ÛÆþ¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¸Å²È¤¬Ê¹¤¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉÈëÂ¢±ÇÁü¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ÆþÂâÁ°¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÇÁ¤«¤»¤¿¥í¥¦¥ó¤Îßê¤á¤¯°ì½Ö°ì½Ö¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¼ò´óÈþÃÒ»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¡ãÆÈÀêÊüÁ÷¡ä¥í¥¦¥ó 2025 SPECIAL FANMEETING IN NIPPON BUDOKAN - Time to Say Goodbye -
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ)12:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹