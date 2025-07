「ロウン 2025 SPECIAL FANMEETING IN NIPPON BUDOKAN - Time to Say Goodbye -」

2025年9月より配信される新作時代劇「濁流」への期待も高まっているロウン。入隊による"しばしのお別れ"を前に、今年5月に開催されたファンミーティング「ROWOON 2025 SPECIAL FANMEETING IN NIPPON BUDOKAN -Time to Say Goodbye-」が7月26日(土)にテレ朝チャンネル1にて独占初放送される。

かつて在籍したボーイズグループ・SF9 ではリードボーカルを務めていたロウンにとって、日本武道館ライブは夢の一つ。今回はその日本武道館が会場だったこともあり、フルバンドをバックにしたライブパフォーマンスは圧巻!まさに永久保存版といえる"奇跡の瞬間"が散りばめられたファンミとなった。

前半は、美声をたっぷり聞かせる音楽ライブ。ステージ登場後、「鱗(うろこ)」(秦基博)、「ベテルギウス」(優里)とポップな楽曲を立て続けに披露すると、そこで"夢だった日本武道館の舞台に立っている"という実感が湧いたのか、流暢な日本語で「マジか!夢じゃないですかね」と喜びを爆発させたロウン。ファンとの特別な時間の始まりを、大興奮の第一声と共にスタートさせた。

その後も、レミオロメンのバラード「3月9日」などを歌い上げると、「ガラッと雰囲気を変えていきます。僕にとって挑戦でした」と紹介して披露した、アップテンポな「シンデレラガール」(King&Prince)のパフォーマンスに、会場の盛り上がりも一気にヒートアップ。事前に「難しい...」と漏らしていた楽曲をやり遂げて満面の笑みを見せるも、「バラードを歌ってる時もこれくらい盛り上がってほしい」と茶目っ気たっぷりにリクエストして会場のファンを笑わせていた。

その他、「家族になろうよ」(福山雅治)、「Subtitle」(Official髭男dism)、「メロディー」(玉置浩二)などを熱唱し、目の前のファンとの特別な時間を作っていく。バラードを得意とするロウンだけに、「家族になろうよ」ではオーディエンスの心を包み込むような歌声を響かせ、感動を誘った。

後半はMCの古家正亨が登場し、トークタイムに突入。最新ドラマ「濁流」の話題になると、まだ配信開始まで時間があることもあって残念そうに「言えない!」を連発。とはいえ、大ヒットドラマ「先輩、その口紅塗らないで」(2021年)をはじめ、俳優としてのキャリアもすでに9年。「濁流」に期待するファンに向けて、「演技はキャリアの中で自信がある」と力強く語り、期待を煽る場面もあった。

さらに、今年8月7日に29歳の誕生日を迎えるロウンの20代を深掘りするコーナーも。"私の素敵な20代"をテーマに、【ダンスアイドル(SF9)】【俳優(ロウン)】【青年(キム・ソグ)】の3つのテーマに分けて自身のキャリアを振り返った。

トークコーナーでは、親友からロウンに送られた手紙や、「濁流」で共演したベテラン俳優パク・ジファン、N.Flyingのキム・ジェヒョンらからの映像メッセージも紹介。こうした心温まる言葉の数々にロウンも感激はひとしおのようで、改めて彼の人柄も感じることができる特別な時間となった。

そして、ファンからのメッセージが読み上げられた後は、ロウンからも心のこもった言葉をファンに贈った。前日のリハーサルで"溢れ出た"という意外な思いも明かしつつ、入隊については「悲しまないでください。絶対によりかっこいい姿で帰ってくるので、楽しみにしていてください」と元気よく語り、"しばしのお別れ"を笑顔で締めくくった。

今回の独占放送では、そんなステージを終えた直後の様子から、前日のリハーサル風景や当日の武道館入り、バンドメンバーとの交流などの舞台裏、古家が聞き手になって行われた独占インタビューなど秘蔵映像も盛りだくさん。入隊前の節目となった貴重なファンミーティングで覗かせたロウンの煌めく一瞬一瞬を、この機会に目に焼き付けたい。

