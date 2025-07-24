¹ë±«ºÒ³²¤«¤é25Æü¤Ç1Ç¯¡¡¼òÅÄ»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬¡ÖÃÝ¤¢¤«¤ê¡×Åô¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ø¡¡¸ººÒ´ê¤¦
µîÇ¯7·î¤Î¹ë±«ºÒ³²¤«¤é25Æü¤Ç´Ý1Ç¯¡£¼òÅÄ»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¾¾»³ÃÏ°è¤Ç25Æü¤ÎÌë¡ÖÃÝ¤¢¤«¤ê¡×¤òÅô¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·Åô¤í¤¦¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼òÅÄ»ÔËÌÉÍÄ®¤Îºî¶È¾ì¤ÇÃÝ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼òÅÄ¸÷ÎÍ¹â¹»¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡ÖRe:Bloom¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー15¿Í¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¹ë±«ºÒ³²¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡£¹ë±«ºÒ³²¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤ë25Æü¤ÎÌë¤ËÈïºÒ¤·¤¿¾¾»³ÃÏ¶è¤ÇÃÝ¤ÎÅô¤í¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÃÝ¤¢¤«¤ê¡×¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤¬»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÅô¤í¤¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢20¹»¤Î¶¨ÎÏ¤Ç500Ëç¤Î¸¶²è¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¾±Æâ¿¹ÎÓÊÝÁ´¶¨²ñ¤¬ÃÝ¤òÄó¶¡¤·ºî¶È¾ì¤äÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ï»ÔÆâ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ëÃæ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï³¨¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë±è¤Ã¤ÆÃÝÅû¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ·úÀß¹©¶È¡¡¾¾Âô¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¡Öº£²ó¤Ï¹â¹»À¸¤¬´ë²è¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤Ç²¿¤«¶¨ÎÏ¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÆ»¶ñ¤È¤«¾ì½ê¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é²ñ¼Ò¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï25Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¼òÅÄ»Ô¾¾»³ÃÏ¶è¤ÎÄ¯³¤¤Î¿¹¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸á¸å7»þ¤«¤é¡ÖÃÝ¤¢¤«¤ê¡×¤¬Åô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£