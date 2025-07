Age Factoryが、7月16日(水)に配信した6thアルバム『Sono nanika in my daze』のリリースツアー「Age Factory presents ”Sono nanika in my daze” Release Tour 2025」のゲストアクトを発表した。10月13日(月・祝)のZepp Sapporo公演には04 Limited Sazabys、10月19日(日)のZepp Fukuoka公演にはTHE ORAL CIGARETTESが出演する。

本ツアーは全公演ワンマンで開催され、ゲストを迎えるのはこの2公演のみとなっている。チケットの最速プレリザーブは7月24日(木)18:00〜8月3日(日)23:59まで受付中。<リリース情報>Age Factory『Sono nanika in my daze』2025年7月16日(水)配信=収録曲=1. 陽炎2. rest/息3. 海に星が燃える4. hernoiz feat. YDIZZY5. 36. 漆黒7. 鳴っていたピアノ8. may feat. lil soft tennis9. Because10. Sono nanika in my daze<ツアー情報>Age Factory presents ”Sono nanika in my daze” Release Tour 20259月5日(金)岡山 YEBISU YA PRO9月9日(火)高松 DIME9月26日(金)仙台 Rensa9月28日(日)金沢 Eight Hall10月13日(月・祝)Zepp SapporoGUEST ACT:04 Limited Sazabys10月19日(日)Zepp FukuokaGUEST ACT:THE ORAL CIGARETTES10月25日(土)Zepp Osaka Bayside10月26日(日)Zepp Nagoya11月3日(月・祝)Zepp DiverCity(TOKYO)■最速プレリザーブ(抽選)受付期間:7月24日(木)18:00〜8月3日(日)23:59受付URL:https://w.pia.jp/t/agefactory-tour2025/Official Site https://agefactory.biz/