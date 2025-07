【ノジマオンライン:シークレット販売会】 7月23日 エントリー開始 (終了、再開は不定期に実施)

ノジマは、同社通販サイト「ノジマオンライン」にて「シークレット販売会」を実施している。

「シークレット販売会」は、購入を希望する商品にエントリーすることで、購入可能になった際にメールで連絡が届くという仕組みになっている。メールが届いても購入するかどうかは自由で、複数商品にエントリーすることができる。

今回のシークレット販売会では、前回も対象だった「Nintendo Switch 2」、「Nintendo Switch 2 マリオカートワールドセット」、「ポケモンカードゲーム」などに加え、「PS5本体 デジタル・エディション(Slimモデル) 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」、「ワイヤレスコントローラー(DualSense) 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」、「PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」も対象となっている。

なお、今回のシークレット販売会より、エントリーのリセットが行なわれているため、7月23日11時より前にエントリーしたユーザーも再度登録する必要がある。また、家族含む複数の会員IDでエントリーしている場合や、過去に人気商品、品薄商品の購入履歴が多数ある場合、ノジマオンラインでの購入履歴がない場合には購入案内メールの対象外となることがある。

□「【2025.7.23~受付分】シークレット販売会 エントリー受付」のページ

(C) Nintendo

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.