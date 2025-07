バルセロナへのレンタル移籍が決まったイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードは入団会見でマンチェスター・ユナイテッドへの思いも語ったようだ。



幼少期からユナイテッドのアカデミーで育った生え抜きのラッシュフォードはクラブの10番を背負うエースにまで成長を遂げたが、ここ数年は批判を浴びることも少なくなかった。



ユナイテッドで居場所をなくした同選手は昨シーズンの途中にアストン・ヴィラへレンタル移籍を果たし、今夏の去就も注目されていたが、バルセロナへの1年間のレンタル移籍が決定。3000万ユーロの買い取りオプションも付随している。





Hello? Barça?

For sure, I 'm coming pic.twitter.com/VoN4GBGxtg