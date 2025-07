スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を手掛けるPGAより、MARVELキャラクターデザインのデジタルガジェットポーチが登場!

「アイアンマン」や「スパイダーマン」「キャプテン・アメリカ」などがサガラ刺繍でデザインされた、イヤホンなどのガジェットを入れるのに便利なポーチです☆

PGA「MARVEL」サガラ刺繍デジタルガジェットポーチ

価格:各2,480円(税込)

種類:5種類

販売店舗:Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店など

イヤホンや充電ケーブル・アダプターなどを収納できるガジェットポーチです。

優しく温かみのあるサガラ刺繍のポーチで、小銭やリップのような小物を入れるのもおすすめ。

カバン等に取り付ける時に便利なカラビナ付きなので、持ち運びにも便利なポーチです☆

アイアンマン

「アイアンマン」のポーチ。

マスクの模様も、刺繍で細かく表現されています。

スパイダーマン

「スパイダーマン」のポーチ。

蜘蛛の巣のような模様がポイントです。

ヴェノム

『スパイダーマン』に登場する「ヴェノム」のデザイン。

特徴的な長い舌や歯も再現された、迫力のあるデザインです。

キャプテン・アメリカ

「キャプテン・アメリカ」のシールドデザイン。

盾の丸い形がそのままポーチに落とし込まれています。

デッドプール

「デッドプール」のポーチ。

「デッドプール」のアイコンが、剣で切り裂かれたようなデザインです。

優しく温かみのあるサガラ刺繍でMARVELキャラクターたちを表現した、便利なポーチ。

MARVELキャラクターデザインのデジタルガジェットポーチは、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店などで販売中です。

