¥¹¥Ù¤êÃÎ¤é¤º¤ÇÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤ë¡Ä°ìÎ®¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬»È¤¦Ž¢Ëü¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¥¦¥±¤ëÅ´ÈÄ¥¸¥ç¡¼¥¯Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÆÆ£¿¿µª»Ò¡Ø¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤ÇÁê¼ê¤¬Îº¤Ë¤Ê¤ë¡¡À¤³¦É¸½à¤ÎÊ¹¤Êý¡¦ÏÃ¤·Êý¡Ù¡ÊPHP¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÎ®¤Ï¤¿¤È¤¨ÏÃ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò²ñÏÃ¤Ë¤è¤¯»È¤¦
À¤³¦É¸½à¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤È½Ö»þ¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤«¡×¤Ë¤³¤È¤µ¤éµ¤¤òÇÛ¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»Å»ö¤ÎÀ®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×°ø¤À¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÏÃ¤·Êý¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÆÃ¿§¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨ÏÃ¡¢·è¤á¸ÀÍÕ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤è¤¯»È¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤¬¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¤â¤Î¤Î¸À¤¤Êý¤Î¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê´Ë¾×¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½á³êÌý¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¢£¶ÛÄ¥¤¹¤ëÏÃÂê¤â¡Ö¤¿¤È¤¨ÏÃ¡×¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏÊý¶ä¹Ô¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¡¢Çã¼ý¹çÊ»¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¶ä¹Ô¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼ÁÌä¤¹¤ë¤Û¤¦¤â¡¢¤µ¤ì¤ë¤Û¤¦¤â¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÏÃÂê¤À¡£
¶ä¹ÔCEO¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ï¥×¥í¥à¡Ê¹â¹»À¸¤ÎÂ´¶È¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤À¤è¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥×¥í¥à¤Ï¤Þ¤º¡¢Áê¼êÃµ¤·¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£
¹â¹»À¸¤Ï¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÁê¼ê¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ºîÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤À¤½¤¦¡£
¼ÁÌä¤¹¤ëÂ¦¤Î»ä¤â¡¢¥×¥í¥àÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÊÇã¼ýÁê¼ê¤Ë¡Ë¤É¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤«¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯³Ë¿´¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢£¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÏÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤Î¤ËÍ¸ú
¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¢¤½¤Ó¤Î¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸ß¤¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£Áê¼ê¤È¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤¯¡£
¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡ÊÍî¤Á¡Ë¤¬¤¢¤ëµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¾®ÏÃ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤·Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÄ«¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍÉ¤ì¤Ç¤Ð¤Ã¤Á¤êÌÜ¤¬¤µ¤á¤¿¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ø¥·¥§¥¤¥¥ó¥°¡ÊÍÉ¤ì¤ë¡Ë¥³¡¼¥ë¡Ù¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¡£
¤³¤ó¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤â¤¢¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤È¤¡¢»ä¤¬¡Ö³ÊÆ®µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ö°Õ³°¤À¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤µ¤ì¡¢¹½¤¨¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤È¡¢¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤Áê¼ê¤«¤é¤ÏÉÝ¤¬¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Æ¨¤²¤ë¥Þ¥Í¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Ë¥¦¥±¤ë¥Í¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¾ìÌÌ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¢£¡Ö¶²ºÊ²È¥¸¥ç¡¼¥¯¡×¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¥¦¥±¤¬¤¤¤¤
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¸²½ÇØ·Ê¤¬°ã¤¦Áê¼ê¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£ÌÌÇò¤µ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡¢Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
±Ñ¸ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¢¤ëÍ¢Á÷µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢À¤³¦É¸½à¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¶²ºÊ²È¡×¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖºÊ¤Îµö¤·¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ëü¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤µ¤½¤¦¡£
ÆÃÄê¤Î¿Í¼ï¤ä¹ñÀÒ¡¢Ê¸²½¤òÏÃÂê¤Ë¤»¤º¡¢Ã¯¤«¤ò¸«²¼¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤ÇÛÎ¸¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ß¤¤¤Ë¿´¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢Í§¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÅù¤Ç¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¡Ö·úÁ°¡×¤Ï³¤³°¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡ÖÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤â¤Þ¤¿¡¢À¤³¦É¸½à¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Î¨Ä¾¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤³¤È¤ò¡¢Áê¼ê¤È¶¦Í¡Ê¥·¥§¥¢¡Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¦¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¼å²»¤ò¤Ï¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦»×¤¦¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¡Ö¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢Å¨ÂÐ´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ²»¤È·úÁ°¤Ï¤É¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ÈÂÐÅù¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢°ã¤¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÂº½Å¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·úÁ°¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡£ÄÀÌÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö·úÁ°¤Ð¤«¤ê¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Í×°ø¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¢£³¤³°¤Ç¤Ï³§¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡Ö½Ð¤ë¹º¡×¤Ë¤Ê¤ë
À¤³¦¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²ñÏÃ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¡¢ËÜÅö¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤¬¹¥¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡£»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤òÁ´³«¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¼«Ê¬¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¡Ö²¿¤«¹ÔÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤È°ã¤¦¸ÄÀ¤Ï¤É¤³¤«¡×¤ÈÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Û¤«¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£½Ð¤ë¹º¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤È¤¯¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡×¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Þ¤À²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Á¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¤â¡¢Ìò¿¦¤äÇ¯Îð¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢°ìÈÌ¼Ò°÷¤¬CEO¤ËÆ²¡¹¤È¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
ÂÐÅù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î¡Ö°ã¤¤¡×¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¢£ÂÐÎ©¤³¤½Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹
µÄÏÀ¤ä¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¡¢ÉÑÈË¤Ë¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¢¤¤¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤±¤ó¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¸±°¤Ê´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢µÄÏÀ¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¤Þ¤¿ÃçÎÉ¤¯ÏÃ¤ò¤·¤À¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¡Ö¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
²¾¤Ë°Õ¸«¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç²¿¤òº¬µò¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤È¤³¤È¤óÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¡×¤Ê¤É¤½¤Î¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Í¤¨¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿Æ»¶Ú¤òÃúÇ«¤ËÁê¼ê¤Ë¼¨¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È°ì±þ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¡£
Â¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â¤Ð¤é¤Ð¤é¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤è¤¯¤¤¤¦¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Êªº¹¤·¤¬¤Ê¤¤¡£
¤â¤·ÂÐÎ©¤ò¤ª¤½¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î°Õ¸«¤Ê¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤¹Á°¤è¤êÁê¼ê¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£
¡ÖÂÐÎ©¡×¤Ï¡ÖÂÐÅù¡×¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤ÆÅöÁ³
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤è¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡û¡û½£¹Ù³°¤ÎÃæ»º³¬µé¤Ç¡¢Éã¤Ï¢¤¢¤½Ð¿È¡¢Êì¤Ï¡þ¡þ¶µ¤Î¿®¼Ô¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤À¡£
ÇØ·Ê¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤Ê¤³¤È¤ÏÏÃ¤·¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§Ã£¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç°é¤Ã¤¿Ê¸²½¤Ï°Û¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤ÆÍý²ò¤·¹ç¤¨¤¿¿Í¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÁê¼ê¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÁ°Äó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
----------
ÀÆÆ£ ¿¿µª»Ò¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤Þ¤¤³¡Ë
¹ñºÝ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô±Ñ¸ì³Ø²ÊÂ´¶È¡¢ÊÆ¥Ö¥é¥ó¥À¥¤¥¹Âç³Ø±¡Ê¸²½¿ÍÎà³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£´Ý¹ÈÊÆ¹ñ²ñ¼Ò¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ÊÆ½£Áí¶É¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¶âÍ»µ¼Ô¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ØAERA¡Ù¤ÎÀìÂ°µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«ºß½»Îò8Ç¯¡¢²¤½£¡¢ËÌÊÆ¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢½½¿ô¥«¹ñ¤Ç³¤³°¼èºà¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¼èºà¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥à¡¼¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ³°¤ÎVIP¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¡¼¥×¥ë¡¢À¤³¦Åª·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É2000Ì¾°Ê¾å¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¶âÍ»¡¢·ÐºÑ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅù¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥ÖÇÞÂÎ¤Ëµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¹ñºÝ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ ÀÆÆ£ ¿¿µª»Ò¡Ë