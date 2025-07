永瀬廉さんと高橋海人さん(※高ははしごだか)が在籍するKing & Princeが2025年、大躍進の時を迎えています。まず、2人体制での初のドームツアー「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」を開催。みずほPayPayドーム福岡、東京ドーム、京セラドーム大阪でライブを行い、計38万人を動員する大掛かりなツアーとなりました。

King & Princeは新会社の設立で進化を遂げた

“2人でしかできない”ライブを見せて大盛況だったドームツアー

『24時間テレビ』でもKing & Princeの魅力を発揮できるか?

さらに、8月6日にはニューシングル『What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know』を発売予定。『What We Got 〜奇跡はきみと〜』はミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングとなり、幅広い世代から注目を集めそうです。そして、8月30〜31日にかけて放送される『24時間テレビ48 愛は地球を救う』(日本テレビ系)ではチャリティーパートナーを務めるなど、重要な1年となりそうです。ご存じの人も多いかと思いますが、King & Princeはこれまで紆余(うよ)曲折がありました。2023年にはメンバーの脱退があり、2人体制で活動をスタート。さらにCDデビュー6周年を迎えた2024年5月には、新会社「King & Prince株式会社」を設立してSTARTO ENTERTAINMENTとグループエージェント契約を締結しています。2人が主軸の新会社となり、永瀬さんと高橋さんが活動をより細かくコントロールできるようになりました。この新会社設立がきっかけとなり、King & Princeは急激に進化を遂げたと考えます。会社設立の際に、永瀬さんは自分たちの作品について、納得したものを世に届けたいと表明しました。この言葉通り、近年発売した楽曲はかなり挑戦的なものが多くなっている印象です。例えば、『halfmoon』は2人の歌声の絶妙なバランスが楽しめる大人のバラードとなり、『moooove!!』ではクールなリズムがクセになるヒップホップに挑戦。次に発売されたシングル『HEART』ではアイドルらしいポップナンバーを聞かせるなど、シングル楽曲だけでも幅広い音楽性を披露しています。そして、新曲の『What We Got 〜奇跡はきみと〜』は、ソウル・ファンクのエッセンスも感じる海外でも流行しそうなダンスナンバーに。初のコンセプトアルバムとなった『Re:ERA』も含め、常に革新的な取り組みを行っています。新規のファンもつかんでいることが予想され、会社設立後に実施されている挑戦的な楽曲制作の取り組みが成功しているのではないでしょうか。また、その流れはドームツアーにもしっかり生かされました。今回のドームツアーは、前述したとおり2人体制で初となったドーム公演。アルバム『Re:ERA』を携えて行われたもので、最新のKing & Princeを見られました。正直、ドームクラスの広さに対応できるか疑問もありましたが、永瀬さんと高橋さんは2人になってもパワーダウンしていないことを証明。それどころか、2人体制だからこその魅力を、たっぷりとティアラ(King & Princeのファンネーム)に披露しました。ライブは、ダンサーを迎えることでスケール感を演出し、さらにダンスが得意な2人のパフォーマンスも生かされる演出で進行。メンバーが少なくても楽しめる構成を今回のツアーで確立したように感じます。また、2人が向かい合って目を合わせて歌唱する場面もあり、コンビだからこそできる演出も上手に取り入れていた印象です。アイドルとしての演出も入れながらアーティスティックな側面も見せ、多くのファンが感動できるライブを行ったのは見事だと言えるでしょう。演出は2人が考え抜いて作り上げたと取材で明かしていますが、新会社を作ったことで自由度が増し、素晴らしいライブになったのではないかと考えます。楽曲やライブで進化を遂げたところを見せたKing & Princeですが、4年ぶりとなる『24時間テレビ』も見逃せません。2021年にはメインパーソナリティーとして出演したのですが、今回はチャリティーパートナーとしてスペシャルダンスショーなどに挑戦する予定です。高橋さんは「踊る世界一周」をテーマに、さまざまな個性を持ったダンサーと「We are the No border!!!」と題したダンスショーを披露。国境・人種・障がいなどを超えたパフォーマンスになると説明されているので、どんなライブになるのかいまから楽しみです。さらに、永瀬さんは夜空に「バリアフリーな花火」を打ち上げる企画に挑戦。番組の説明では、「打ち上げ花火を見たことがない」「音を聞いたことがない」という子どもたちや視聴者に向け、光や振動を巧みに取り入れたオリジナル花火大会を見せる予定です。『24時間テレビ』という注目度が高い番組だけに、2人となったKing & Princeの魅力を、より多くの人に認知させるチャンスになるでしょう。さて、ここまで2人体制になってからのKing & Princeの足跡と、進化してきた歴史をひもといてきました。見えてくるのは、新会社の設立なども含め、常に永瀬さんと高橋さんが前進を続けていることです。2人になったからパワーダウンしたのではなく、新しい活動ができるようになり面白くなっているKing & Prince。私たちが驚くような活動を、今後もさらに展開していくことに期待しましょう。 この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。