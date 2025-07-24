¿·Îø°¦¹Í»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡×Prime Video¤ÇÇÛ¿®·èÄê MC¤ËÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¦ÀéÍÕÍºÂç¤é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/24¡ÛÎø°¦¹Í»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤¬¡¢9·î3Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÌ³¤á¤ë4¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÍÕÍºÂç¡õÅÄÃæ·½¤¬¥¥¹
Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À½ºî¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Prime Video¤¬¿·¤¿¤ËÂ£¤ë¡¢¸½Âå¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£Îø°¦´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢½¾Íè¤ÎÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°·¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸¡É¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÎø°¦¤´°Õ¸«ÈÖ¡É¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î½÷À¤«¤é¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëYOU¡¢M-1»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏÎÏ¤ä´Ñ»¡´ã¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¡ÈÎø¥ê¥¢¹¥¤¡É¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦²Î¼ê¡¦¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡¢±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤È»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÄË²÷¤ÊÊª¸À¤¤¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤äÎø°¦¤ÎËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤ä»þÀÞ¸«¤»¤ë¿É¸ý¤ÇÅª¤ò¼Í¤¿¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀéÍÕÍºÂç¡£
°Û¤Ê¤ëÎø°¦´Ñ¤ò»ý¤Ä4¿Í¤¬¡¢Û£Ëæ¤ÊÎø°¦´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ï¸ì¤ê¤Å¤é¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¤È¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã»ÊÔ±Ç²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹ºîÉ÷¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢±Ç²è¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢¡Ø³¹¤Î¾å¤Ç¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¤È¡¢¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡Ù¡Ê2024¡Ë¤¬Âè77²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î±ÇÁü´¶³Ð¤È±Ô¤¤¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢°ìÌöÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î»³Ãæàö»Ò´ÆÆÄ¡£°Û¤Ê¤ë´¶À¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Îµ¤±Ô´ÆÆÄ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¯¡£
ÇÛ¿®·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£ÎÐ¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢Îø¿Í´Ø·¸¤È¥»¥Õ¥ì´Ø·¸¤ÎÛ£Ëæ¤Ê¶³¦Àþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ËÉâ¤«¤Ö±Ç²è´Û¤Ç¡¢4¿Í¤¬¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿ÍÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤²¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÎø¤Î¥®¥ê¥®¥ê¡¢¸ì¤Ã¤Á¤ã¤¨¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ËÜ²»¤ÇÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËÜºî¤ÎËÜ¼Á¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¸½¡£ÉáÃÊ¤ÏÏÃ¤·¤Å¤é¤¤Îø°¦¤Îµ¡Èù¤â¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤È¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¡½¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºÆ¸½VTR¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤âÌò¼Ô¤µ¤ó¤â¥»¥ê¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Öº£ÀôÎÏºÈ¤µ¤ó¡¦»³Ãæàö»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤¬ºî¤Ã¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÃã¡¹Æþ¤ì¤Æ´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ìÔÂô¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¤¬¤¹¤´¤¤Ê¬¡¢MC¿Ø¤Î´¶¾ð¤â¹·¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡ØÎø°¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÄÏÀ¤âÇòÇ®¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁ´°÷¥¯¥Ã¥¿¥¯¥¿¤Ç¼ýÏ¿½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï±Ç²è¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¡Ø¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ù°ÕÍßºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¤Ä¤ò¡Ø¤¿¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡Ù¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃý¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¥»¥Õ¥ì¤¬°Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ÎÎ¾Êý¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿Í¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø·¸À¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é»¶¡¹µÄÏÀ¤·¤¿¸å¤Ç´ÆÆÄ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾¸å¤ËÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤½¤¦¡Ä¤Ã¤Æí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î³§¤µ¤ó¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã»ÊÔ±Ç²è¤â¡Ø´°¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤Î¸åÆó¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤ÈÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶ÁÛ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÈÎø°¦¤ÎÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸À¡É¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤é¤ì¤Å¤é¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Àô´ÆÆÄ¤È»³Ãæ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤ÊMC¿Ø¤Ë¤è¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È¶¦´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Prime Video¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡¢¥¢¡¼¥ÈÀ¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÍÕÍºÂç¡õÅÄÃæ·½¤¬¥¥¹
¢¡¿·Îø°¦¹Í»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡×ÇÛ¿®·èÄê
Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À½ºî¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Prime Video¤¬¿·¤¿¤ËÂ£¤ë¡¢¸½Âå¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£Îø°¦´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢½¾Íè¤ÎÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°·¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸¡É¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¡£
°Û¤Ê¤ëÎø°¦´Ñ¤ò»ý¤Ä4¿Í¤¬¡¢Û£Ëæ¤ÊÎø°¦´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ï¸ì¤ê¤Å¤é¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¤È¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ã»ÊÔ±Ç²è¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¡õ»³Ãæàö»Ò´ÆÆÄ
Ã»ÊÔ±Ç²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹ºîÉ÷¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢±Ç²è¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢¡Ø³¹¤Î¾å¤Ç¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¤È¡¢¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡Ù¡Ê2024¡Ë¤¬Âè77²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î±ÇÁü´¶³Ð¤È±Ô¤¤¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢°ìÌöÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î»³Ãæàö»Ò´ÆÆÄ¡£°Û¤Ê¤ë´¶À¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Îµ¤±Ô´ÆÆÄ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¯¡£
ÇÛ¿®·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£ÎÐ¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢Îø¿Í´Ø·¸¤È¥»¥Õ¥ì´Ø·¸¤ÎÛ£Ëæ¤Ê¶³¦Àþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ËÉâ¤«¤Ö±Ç²è´Û¤Ç¡¢4¿Í¤¬¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿ÍÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤²¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÎø¤Î¥®¥ê¥®¥ê¡¢¸ì¤Ã¤Á¤ã¤¨¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ËÜ²»¤ÇÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËÜºî¤ÎËÜ¼Á¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¸½¡£ÉáÃÊ¤ÏÏÃ¤·¤Å¤é¤¤Îø°¦¤Îµ¡Èù¤â¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤È¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¡½¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡YOU¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºÆ¸½VTR¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤âÌò¼Ô¤µ¤ó¤â¥»¥ê¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£ÀôÎÏºÈ¤µ¤ó¡¦»³Ãæàö»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤¬ºî¤Ã¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÃã¡¹Æþ¤ì¤Æ´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ìÔÂô¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü¤¬¤¹¤´¤¤Ê¬¡¢MC¿Ø¤Î´¶¾ð¤â¹·¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡ØÎø°¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÄÏÀ¤âÇòÇ®¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁ´°÷¥¯¥Ã¥¿¥¯¥¿¤Ç¼ýÏ¿½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï±Ç²è¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¡Ø¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ù°ÕÍßºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¤Ä¤ò¡Ø¤¿¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡Ù¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃý¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢¡¥µ¡¼¥ä ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¥»¥Õ¥ì¤¬°Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ÎÎ¾Êý¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿Í¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø·¸À¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é»¶¡¹µÄÏÀ¤·¤¿¸å¤Ç´ÆÆÄ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾¸å¤ËÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤½¤¦¡Ä¤Ã¤Æí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡ÀéÍÕÍºÂç¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î³§¤µ¤ó¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã»ÊÔ±Ç²è¤â¡Ø´°¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤Î¸åÆó¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤ÈÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶ÁÛ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ÆüËÜÀÕÇ¤¼Ô¡§¥È¥Þ¡¦¥Ç¥å¥Ü¥ï»á¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ÈÎø°¦¤ÎÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸À¡É¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤é¤ì¤Å¤é¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Àô´ÆÆÄ¤È»³Ãæ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤ÊMC¿Ø¤Ë¤è¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È¶¦´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Prime Video¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡¢¥¢¡¼¥ÈÀ¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û