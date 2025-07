時速160kmで駆け抜ける、英国発の電動スクーター。そのスピードは、度肝を抜くものでした。

↑F1みたいに駆け抜ける「ターボ」(画像提供/Bo)。

Bo社が開発した「ターボ」。英国で電動スクーターは時速25kmに制限されているのですが、同社が目指しているのは時速100マイル(時速160km)の壁を突破すること。そして、ギネス世界記録の樹立です。

設計を担当したのは、英国の名門F1チーム「ウィリアムズ」の先進エンジニアリング部門のなかで結成されたチーム。航空宇宙事業で使われるグレードのアルミニウムを使用し、24000wのデュアルモーター推進システムを搭載した最先端のパワートレインを搭載。ウィリアムズF1チームの専門知識を活かしながら、開発期間は18か月間にも及んでいます。

グッドウッド・モーター・サーキットでテスト走行を行い、20回の走行で記録したのは、最高時速85マイル(時速135km)。Bo社が発表した動画を見ても、あっという間に目の前を駆け抜ける様子は圧巻の一言。実際に開発を行うチームですら、「開発が進むにつれて、私たちは“モンスター”を生み出していることに気づいた」と表現しているほどです。

「電動スクーターは人々の移動手段に革命をもたらしたが、まだ主流である自動車文化の領域には達していない」と、高みを目指す彼ら。電動スクーターは人々に危険が及ぶことから各国で規制されており、一部の地域ではその強化を求める声もあります。しかしその一方、このターボのように開発者の情熱で、さらなる進歩も遂げているようです。

ちなみに、ターボの1回の充電で走れる距離は150マイル(約240km)。現在開発中の限定生産品の基本価格は21950ポンド(約435万円※)。

※1ポンド=約198円で換算(2025年7月24日現在

実際の一般向けへの販売では、公道の走行が可能な時速25マイル(時速40km)版が主流になると見られますが、彼らの時速100マイル突破の挑戦は現在も進行中です。

