大阪・関西万博「TEAM EXPOパビリオン」

日本司法書士会連合会では、司法書士による社会課題解決に向けた支援活動や未来社会に対する活動を、2025年大阪・関西万博における「TEAM EXPOパビリオン」にて世界に発信します

お子様の自由研究の題材にもピッタリな内容となっています。

■参加概要

【日時】2025年8月3日(日)

ステージ:午後1時から午後2時30分まで

展示 :午前10時から午後9時まで

【場所】大阪・関西万博会場(大阪夢洲)内フューチャーライフゾーン

フューチャーライフヴィレッジ

【対象者】どなたでも参加可能(予約不要)

【参加費】無料

【ステージ発表概要】

*司法書士の仕事について

みなさんは「司法書士」という仕事をご存知ですか。

暮らしにある不安やお困りごとに寄り添いながら、安心とハッピーをおとどけする司法書士の役目を紹介します。

*司法書士による被災地支援について

1995年の阪神・淡路大震災から続く司法書士の被災地支援活動。

災害という困難に立ち向かう挑戦の日々、そして司法書士の被災地支援活動にかける想いを紹介します。

*世界で活躍する司法書士について

世界を舞台に活躍する司法書士の仕事、仕事に取り組む想い、司法書士になった理由を紹介します。

カンボジア王国 国土整備・都市化・建設省で法律アドバイザーをしている司法書士によるプレゼンテーション。

【展示ブース発表概要】

*地面師を探せ!

より多くの方に司法書士の仕事内容を伝えることを目的に司法書士の数ある仕事のうちの一つである「不動産登記における本人確認」を体験できるゲームを実施します。

地面師とは他人の土地の地主になりすまし、勝手に売り捌き大金を騙し取る詐欺集団です。

地面師のウソを見破り、法律知識でみなさまの権利や財産を守るのが司法書士です!

安全な不動産取引のための本人確認の重要性について世界に発信します。

