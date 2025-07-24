

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43417.28 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42851.08 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41943.43 ボリンジャー:＋3σ(25日)



41826.34 ★日経平均株価24日終値



41539.09 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41448.65 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41191.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40677.37 均衡表転換線(日足)

40438.59 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40359.38 6日移動平均線

40150.79 新値三本足陰転値

40046.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40046.08 均衡表基準線(日足)

39686.17 25日移動平均線

39660.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39616.42 均衡表転換線(週足)

38933.76 ボリンジャー:-1σ(25日)

38643.78 13週移動平均線

38191.77 200日移動平均線

38181.34 ボリンジャー:-2σ(25日)

38041.58 均衡表雲上限(日足)

37782.71 26週移動平均線

37569.62 75日移動平均線

37477.78 均衡表雲上限(週足)

37428.92 ボリンジャー:-3σ(25日)

37241.35 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36429.29 均衡表基準線(週足)

35904.52 ボリンジャー:-1σ(26週)

35838.92 ボリンジャー:-2σ(13週)

34838.95 均衡表雲下限(日足)

34436.49 ボリンジャー:-3σ(13週)

34026.33 ボリンジャー:-2σ(26週)

32148.14 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 84.33(前日66.38)

ST.Slow(9日) 75.27(前日75.50)



ST.Fast(13週) 87.37(前日70.10)

ST.Slow(13週) 88.08(前日58.82)



［2025年7月24日］



株探ニュース

