　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43417.28　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42851.08　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41943.43　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

41826.34　　★日経平均株価24日終値

41539.09　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41448.65　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41191.01　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40677.37　　均衡表転換線(日足)
40438.59　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40359.38　　6日移動平均線
40150.79 　　新値三本足陰転値
40046.22　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40046.08　　均衡表基準線(日足)
39686.17　　25日移動平均線
39660.90　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39616.42　　均衡表転換線(週足)
38933.76　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38643.78　　13週移動平均線
38191.77　　200日移動平均線
38181.34　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38041.58　　均衡表雲上限(日足)
37782.71　　26週移動平均線
37569.62　　75日移動平均線
37477.78　　均衡表雲上限(週足)
37428.92　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37241.35　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36429.29　　均衡表基準線(週足)
35904.52　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35838.92　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34838.95　　均衡表雲下限(日足)
34436.49　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34026.33　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32148.14　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　84.33(前日66.38)
ST.Slow(9日)　　75.27(前日75.50)

ST.Fast(13週)　 87.37(前日70.10)
ST.Slow(13週)　 88.08(前日58.82)

［2025年7月24日］

株探ニュース