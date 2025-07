東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「トロピカル スイーツ&ベーカリー」を開催!

マンゴーやココナッツなど、南国の恵みを詰め込んだトロピカルなラインナップで、心弾む夏のひとときが楽しめます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」トロピカル スイーツ&ベーカリー2025

開催期間:2025年8月1日(金)〜8月31日(日)

開催店舗:カフェ「トスティーナ」(ホテル2F)10:00〜23:00

問合せ:047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

豪華クルーズライナーのカフェをイメージした魅力あふれる開放的な空間でスイーツやベーカリーが味わえる、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階のカフェ「トスティーナ」

トスティーナでは、季節のフルーツを使ったこだわりメニューが月替わりフェアとして提供されています。

2025年8月は、陽気な南国の味わいに浸る、トロピカルなご褒美タイムが過ごせる「トロピカル スイーツ&ベーカリー」をラインナップ。

南国の恵みを詰め込んだトロピカルなスイーツとベーカリーと共に、心弾む夏のひとときが楽しめます☆

トロピカルタルト

価格:900円(税込)

ココナッツ風味のダマンドとパイナップルの果実を詰めたタルトに、爽やかな酸味のエキゾチックムースを重ねた「トロピカルタルト」

中にはパッションフルーツのガナッシュとチョコレートムースをしのばせてあります。

酸味の中にふわりと広がる甘さがアクセントとなったムースタルトです。

チョココ

価格:900円(税込)

チョコレートムースの中にトロピカルジュレとココナッツムースを閉じ込めた「チョココ」

丸いフォルムとローズマリーの飾りで、ココナッツの実を思わせる見た目がかわいらしいスイーツです。

“チョコレート”と“ココナッツ”を掛け合わせ「チョココ」と名付けられました。

マンゴーグアバのレアチーズ

価格:850円

レアチーズ、グアバゼリー、マンゴームースなどの層が美しい「マンゴーグアバのレアチーズ」

キューブ型と丸型で飾ったメロンやキウイなどのトロピカルな果実で、カラフルに仕上げられています。

フルーツの甘みとレアチーズのすっきりとした味わいが合わさった、夏仕様のレアチーズケーキです。

マンスリーベーカリー「トロピカルデニッシュ/マンゴーココナッツブレッド」

メニュー名:

・トロピカルデニッシュ(写真上)

・マンゴーココナッツブレッド(写真下)

トロピカルなフルーツをふんだんに盛り込んだ「マンスリーベーカリー」もラインナップ。

夏にぴったりな「トロピカルデニッシュ」と、クリームチーズのほどよい酸味がアクセントになった「マンゴーココナッツブレッド」が用意されます。

トロピカルデニッシュ

価格:650円(税込)

サクサクのデニッシュ生地に、濃厚なマンゴージャムとトロピカルカスタードを重ね、仕上げにマンゴーとパイナップルを飾った「トロピカルデニッシュ」

カスタードの甘みにフレッシュなフルーツが調和した、夏にぴったりのデニッシュです。

マンゴーココナッツブレッド

価格:600円(税込)

マンゴーとココナッツ香る生地に、なめらかなクリームチーズカスタードを絞り、ドラゴンフルーツやパイナップル、キウイやマンゴーを贅沢にトッピングした「マンゴーココナッツブレッド」

クリームチーズのほどよい酸味が、すっきりとした味を引き立てます。

#シェラトンスイーツボックス

価格:4,200円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間:12:00〜21:00

6種類のミニスイーツにマカロン2個を添えた華やかなスイーツボックス。

季節ごとの素材や彩りを楽しめるカラフルな詰め合わせは、見た目にも楽しく、手土産や季節の挨拶にぴったりです。

フライデースイーツブッフェ

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

開催時間:1部 12:00〜13:40/2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制

開催日:2025年8月1日(金)、8日(金)、22日(金)、29日(金)

※8月15日は開催されません

メニュー:※メニューは予告なく変更になる可能性があります

シェフのこだわりスイーツ・マンスリーケーキ3種・マンゴーショートケーキ・ヨーグルトとレモンのタルト・パイナップルとココナッツケーキ・キャラメルバナナムース・ブルーベリーとホワイトチョコレートムース・メロンムース・チョコとオレンジムース・マンゴーとココナッツのムース・クリームソーダゼリー・バタフライピーティーゼリーとライチムース・パッションとマンゴーのゼリー・ピーチメルバ・フルーツカクテル軽食・サラダ・パン・サンドイッチ・ピザなどドリンク・コーヒー(アイス・ホット)・紅茶(アイス・ホット)・ソフトドリンク各種さらに嬉しいサービス:シェフ特製プレートが一人につき1皿、席までサーブされます

開催店舗:カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」(ホテル1F)

※2025年8月の開催場所が本館1階『ガレリアカフェ』に変わります

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」に、トロピカルフルーツをふんだんに使った彩り豊かなスイーツとセイボリーが登場。

南国を感じる贅沢なひとときが楽しめます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

マンゴーやココナッツなど、南国の恵みを詰め込んだトロピカルなラインナップで、心弾む夏のひとときが楽しめる月替わりフェア。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2025年8月1日より提供が開始される「トロピカル スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

