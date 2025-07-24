¥¿¥¤¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¾ðÀª¶ÛÇ÷ ¥¿¥¤Â¦¤ÇÌ±´Ö¿Í12¿Í»àË´ 31¿ÍÉé½ý¡¡·¸ÁèÃÏ¤á¤°¤ëÉðÎÏ¾×ÆÍ¤ÎÈï³²³ÈÂç
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·¸ÁèÃÏ¤ÇÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¿¥¤Â¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤àÌ±´Ö¿Í¤é12¿Í¤¬»àË´¡¢31¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç24Æü¡¢·³»ö¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤¬ÅìËÌÉô¥·¡¼¥µ¥±¡¼¥È¸©¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÃåÃÆ¤·±ê¾å¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶áÎÙ¤Î¥¹¥ê¥ó¸©¤ä¥Ö¥ê¥é¥à¸©¤Ê¤É¤Ë¤â¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤ÊÝ·ò¾Ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤àÌ±´Ö¿Í11¿Í¤¬»àË´¡¢24¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤·³¤ÎÊ¼»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢7¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¿¥¤·³¤ÎF16ÀïÆ®µ¡¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÎÎÆâ¤Î·³»öµòÅÀ¤ò¶õÇú¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Ïº£Ç¯5·î¤Ëµ¯¤¤¿½Æ·âÀï°Ê¹ß¡¢ÂÐÎ©¤ò·ã²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÐÊý¤¬¡ÖÁê¼êÂ¦¤¬Àè¤Ë¹¶·â¤·¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤ò¤á¤°¤êÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢24Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñ¤ÎÍ§¹¥Åª¤ÊÎÙ¹ñ¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤ËÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡³Ô²Åº«ÊóÆ»´±
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÅöÌÌ¤Î»öÂÖ¤ò¿¼¤¯Í«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤¬ÂÐÏÃ¤ä¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂê¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦´õË¾¤¹¤ë¡×¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¸øÊ¿¤ÊÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·Î¾¹ñ¤Î¶¨µÄ¤òÂ¥¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Î´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±ÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£