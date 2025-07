美絽が主演、池端杏慈、蒼戸虹子らが共演する坂本悠花里監督の長編劇映画デビュー作『白の花実(しろのかじつ)』の公開日が、12月26日に決定。ビジュアルカット1点、監督&キャストコメントが到着した。本作は、周囲に馴染めず転校を繰り返してきた主人公・杏菜が、転校先の全寮制女子校で出会った、美しく完璧なルームメイト・莉花の突然の死をきっかけに、残された≪日記≫と、莉花の“魂”に静かに侵食され、心を揺るがせていく姿を耽美的かつ繊細に描いた物語。やがて莉花の幼なじみ・栞も巻き込みながら、『ヴァージン・スーサイズ』(1999)では描かれなかった、“死の向こう側”へとそっと踏み込んでいく。かつて観たことのない、ガーリーなファントム・ファンタジーがここに誕生する。

監督の坂本悠花里は、東京藝術大学大学院映画専攻にて編集を学び、2019年公開の短編オムニバス映画『21世紀の女の子』の一篇「reborn」を監督。その後、中編「レイのために」が第20回TAMA NEW WAVEコンペティション部門、大阪アジアン映画祭2020インディーフォーラム部門、大阪アジアン映画祭オンライン座などで入選・上映された。2022年にコロナ禍で制作した短編「木が呼んでいる」が藝大アートフェス2022でアート・ルネッサンス賞を受賞している。本企画は、文化庁が主催する若手映画作家育成プロジェクト・ndjc(New Directions in Japanese Cinema)2022「長編映画の企画・脚本開発サポート」にて開発したのち、香港国際映画祭併設の企画マーケット「The Hong Kong - Asia Film Financing Forum (HAF)」にて“ウディネ フォーカスアジア賞/Udine Focus Asia Award”、“HAF Goes to Cannes Award”を受賞し、ウディネ・ファーイースト映画祭やカンヌ国際映画祭に招待されるなど、作品の完成前から海外でも注目を集めてきた。そんな本作で坂本監督が、美しいものに潜む痛みや違和感、そして少女たちの“名づけられない心の揺らぎ”を繊細かつ耽美にすくい取り、鮮烈な長編デビューを飾る。キャストには、注目を集める若き才能たちが集結。主人公・杏菜を演じたのは、圧倒的な透明感と感情の振れ幅を持ち、サントリー天然水「スパークリングレモン」などのCMに出演、多彩なファッションブランドの広告や雑誌のモデルとしても活躍する美絽。死んだ莉花の“記憶”をめぐって揺れる栞役には、結婚情報誌「ゼクシィ」の15代目CMガールに就任し、ドラマ・映画などで多彩な表情と演技力を見せる池端杏慈。そしてカリスマ的存在である莉花役を、現在放送中のドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(TBS系)で難病を抱える女子高生を好演する蒼戸虹子が務め、瑞々しくも妖艶な存在感で演じ切る。さらに、少女たちを取り巻く大人たちには、門脇麦、河井青葉、伊藤歩、吉原光夫など実力派が名を連ねた。坂本監督は「『白の花実』を作りながら、私は私自身を持て余していた時期があったと思い出していました。作り終えた今、自分というものはずっと持て余したままで良いものなのかもしれないと思い始めています」とコメント。美絽は「杏菜を通して、表向きの自分と本当の自分との間にあるギャップに改めて気付かされました」と振り返り、「揺れ動く少女たちの葛藤や苦悩には、きっと誰しも共感できる部分があるのではないでしょうか」と語る。池端は「親友の死に喪失感を抱く栞の感情を、自分なりに丁寧に噛み砕いて向き合うことができました。生と死に目を向ける彼女たちの繊細な姿が丁寧に描かれている作品です。劇中の衣装がすてきなのでそこにも注目してほしいです」とアピール。蒼戸は「わからないことだらけの中で、莉花と同じように揺れたり、悩んだりしながら、坂本監督とたくさん話をして、莉花と自分を少しずつ重ねていきました。作品の中から、揺れ動く、様々な感情をたくさん感じていただけたら嬉しいです」と語っている。映画『白の花実』は、12月26日より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開。※監督&キャストのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■坂本悠花里(監督・脚本・編集)昨年の今頃、キャストとワークショップやダンスの練習をしていました。撮影はあっという間でしたが、日々新しい発見と確かな充実感がありました。『白の花実』を作りながら、私は私自身を持て余していた時期があったと思い出していました。作り終えた今、自分というものはずっと持て余したままで良いものなのかもしれないと思い始めています。この映画とともに歩いてくれたキャスト・スタッフに、心から感謝を伝えたいです。そして、これから観ていただけることを心待ちにしています。■美絽(杏菜役)杏菜を通して、表向きの自分と本当の自分との間にあるギャップに改めて気付かされました。揺れ動く少女たちの葛藤や苦悩には、きっと誰しも共感できる部分があるのではないでしょうか。壮大な自然や美しい歴史的建造物も、物語と共に楽しんでいただけたら嬉しいです。■池端杏慈(栞役)穂乃川栞という役に出会えたこと、心から感謝しています。オーディションで決まったときは本当に嬉しかったです!親友の死に喪失感を抱く栞の感情を、自分なりに丁寧に噛み砕いて向き合うことができました。生と死に目を向ける彼女たちの繊細な姿が丁寧に描かれている作品です。劇中の衣装がすてきなのでそこにも注目してほしいです。たくさんの人にこの作品が届きますように。■蒼戸虹子(莉花役)「白の花実」は私にとって初めての映画です。わからないことだらけの中で、莉花と同じように揺れたり、悩んだりしながら、坂本監督とたくさん話をして、莉花と自分を少しずつ重ねていきました。ダンスレッスン、ワークショップ、そして撮影を通して、美絽さん、池端さん、スタッフキャストの皆さんと過ごした時間は、今でも私の中で特別な記憶として残っています。作品の中から、揺れ動く、様々な感情をたくさん感じていただけたら嬉しいです。