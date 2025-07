2025年10月29日 (水) 発売

<収録予定曲>

「烏揚羽」 TVアニメ「伊藤潤二『クリムゾン』」OP主題歌

「岩礁のきらめき」 テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ「魔物(마물)」OST楽曲

「文通」 - album version (松任谷由実×imase) BOSE60周年コラボソング

「小鳥曜日」 荒川ナッシュ医 ペインティングス・アー・ポップスターズ展 コラボレーション曲

「LET’S GET IT STARTED!」 ニッポン放送開局70周年テーマソング

「Let It Rain」 ハウス北海道シチューCMソング

他 未発表楽曲含む、全12曲予定。

■商品形態

〇オールメディア盤【1CD+アナログ2枚組+カセットテープ】 ¥22,000(税込) UPCH-29498

※完全生産限定※

・1CD+アナログレコード(2枚組)+カセットテープ

・大型3Dジャケットパッケージ(レコードジャケットサイズ)

・大型ブックレット

※カセットテープ、アナログレコード、CDの収録内容は共通となります。

〇初回限定盤【2CD+ Blu-ray】 ¥7,700(税込) UPCH-29499

【収録内容】

・2CD

DISC 1:Wormhole / Yumi AraI

DISC 2:Wormhole Instrumental Version ※初回限定盤のみ収録

・Blu-ray:特典映像 (内容未定)

・3Dジャケット三方背ケース

・デジパック仕様

・ブックレット

〇通常盤【1CD】 ¥3,600(税込) UPCH-20710

■アルバム購入者特典

詳細はこちら。

https://yuming-wormhole.jp/serial-code-01/