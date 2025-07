ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」泥落とし屋外玄関マットを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」泥落とし屋外玄関マット

サイズ・価格:

・約42×68cm 3,990円(税込)

・約52×73cm 4,990円(税込)

・約59×82cm 5,990円(税込)

全厚:約4mm

パイル長:約3mm

カラー:ムーミン、リトルミイ

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「ムーミン」たちがかわいらしくお出迎えしてくれる、泥落とし屋外玄関マットが登場。

「ムーミン」と「リトルミイ」の2種類のデザインがラインップしてナップされています☆

ムーミン

「ムーミン」と「ニョロニョロ」が森の中で遊んでいるような柄が楽しい玄関マット。

玄関をおしゃれな印象にイメージアップしてくれます。

全厚約4mmで薄手なので、ドアの開閉時にひっかかりにくいのも嬉しいポイントです。

裏面も汚れを洗い流しやすい素材となっています☆

リトルミイ

家に入る前に靴の泥汚れや砂ぼこりをしっかり落とせる玄関マット。

玄関がぱっと明るい印象になる、「リトルミイ」デザインです。

水洗い可能なので、汚れが気になったら、すぐに洗えます。

おうちに付くと、「ムーミン」や「リトルミイ」、「ニョロニョロ」がかわいらしくお出迎えしてくれる、かわいい玄関マット!

「ムーミン」泥落とし屋外玄関マットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post リトルミイ&ニョロニョロデザインも!ベルメゾン「ムーミン」泥落とし屋外玄関マット appeared first on Dtimes.