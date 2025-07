古書即売展最多の36店が出店！中央線はしからはしまで古本フェスタ

東京の古書業者36店による古書即売展「中央線はしからはしまで古本フェスタ」は、2025年8月1日(金)、2日(土)の2日間、東京古書会館にて開催します。

中央線はしからはしまで古本フェスタ

日時 : 8月1日(金)10時〜18時

8月2日(土)10時〜17時

会場 : 東京古書会館 地下多目的ホール(東京都千代田区神田小川町3-22)

交通機関 : JR「御茶ノ水」駅、都営地下鉄・東京メトロ「神保町」駅

入場料 : 無料

参加店 : りんてん舎、curve-arts(カーブアーツ)、清水書店、とんぼ書林、古本 一角文庫、古本案内処、徳尾書店、プリシアター・ポストシアター、古本のんき、池袋ブックサービス、大村書店、股旅堂、翠ブックス、古書きなり堂、岩森書店、にわとり文庫、古本はてなクラブ、飛葉堂、遊学文庫、藤井書店、古本天国 ノペリ書店、石本書店、苔花堂書店、古本 よみた屋、泰成堂書店、東京くりから堂小野田書房、秋桜書店、BELLY BOOKS、古書 玉椿、古書むしくい堂、常田書店、古書コンコ堂、菅村書店、二の橋書店、蒼枯

東京の古書業者36店による古書即売展「中央線はしからはしまで古本フェスタ」は、2025年8月1日(金)、2日(土)の2日間、東京古書会館にて開催。

当日会場には古典籍から現代のマンガまで、多数の書籍・自筆物・紙もの・資料などが一堂に会します。

■限定特典「中央線はしからはしまで古本フェスタ」特製手ぬぐい

さらに、今回5,000円以上購入の方に、古本フェスタ特製の手ぬぐいがプレゼントされます。

※先着450名様限定

※画像は制作中イメージのため実際の特典とは異なる可能性があります。

普段はイベントに参加しないお店も多数出展する貴重な機会です。

「本と出合おう!古本屋を探そう!」をテーマに、古書マニアのみならず、どなたでも楽しめます。

