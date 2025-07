コクのあるカスタード風味のサクサク食感！ブルボン「ミニルマンドカスタード風味」

ブルボンは、モンテールから販売中の人気商品「牛乳と卵のシュークリーム」をイメージした「ミニルマンドカスタード風味」を2025年7月29日(火)に期間限定で発売します。

ブルボン「ミニルマンドカスタード風味」

内容量 :121g(個装紙込み)

発売日 :2025年7月29日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

「ミニルマンドカスタード風味」は、卵やミルクの風味が豊かなカスタードのおいしさに生地の香ばしさが調和した商品です。

モンテール監修のこだわりの味わいを表現☆

モンテールが販売している人気定番商品シュークリームの味わいを、サクサクとした食感とともに楽しめます。

