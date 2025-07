松任谷由実40枚目のオリジナルアルバムは初の”Yumi AraI”名義！AIを駆使したキャリアの集大成的アルバムに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■荒井由実時代から現在に至るまでの数百におよぶボーカルトラックを音声合成ソフトに学習させ、“別次元の荒井由実”の声を再構築&生成!

松任谷由実が、自身40枚目となるオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』を10月29日にリリースすることが決定。さらに、本作が初の”Yumi AraI”名義、AIを駆使したキャリア集大成的なアルバムとなることが明らかとなった。

本作を引っさげての全国ホールツアー『FORUM8 presents 松任谷由実THE WORMHOLE TOUR 2025-26』の開催も決定。第一期~第三期に分けて、2025年から2026年にかけて、全72公演を駆け抜ける。

『Wormhole / Yumi AraI』特設サイトもオープン。こちらでは、アルバム、ツアーの最新情報をチェックできる他、アルバム制作の進捗状況や特別コンテンツを、刻々変わる経時変化として楽しむことができる。

このたび、Strategy Maneger 団野健氏によるステートメントが発表された。

リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『Wormhole / Yumi AraI』

<収録予定曲>

「烏揚羽」 TVアニメ「伊藤潤二『クリムゾン』」OP主題歌

「岩礁のきらめき」 テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ「魔物(마물)」OST楽曲

「文通」-album version (松任谷由実×imase) BOSE60周年コラボソング

「小鳥曜日」 荒川ナッシュ医 ペインティングス・アー・ポップスターズ展 コラボレーション曲

「LET’S GET IT STARTED!」 ニッポン放送開局70周年テーマソング

「Let It Rain」 ハウス北海道シチューCMソング

他 未発表楽曲含む、全12曲予定。

<商品形態>

◇オールメディア盤【1CD+アナログ2枚組+カセットテープ】 ※完全生産限定

◇初回限定盤【2CD+ Blu-ray】

◇通常盤【1CD】

ツアー情報

https://yuming.co.jp/information/wormhole-tour/

松任谷由実 OFFICIAL SITE

https://yuming.co.jp/