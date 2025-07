記録更新を狙う中上級者ランナーの挑戦を力強くサポート！ロケットマラソン2025

スポーツワンは、2025年10月18日(土)・19日(日)に東京、10月25日(土)・26日(日)に大阪で開催される、自己ベストを目指すランナーのための“記録を狙えるマラソン”を実現する革新的な大型マラソン大会「ロケットマラソン2025」を運営します。

ロケットマラソン2025

開催日 : (東京大会)2025年10月18日(土)・19日(日)

(大阪大会)2025年10月25日(土)・26日(日)

開催場所 : (東京大会)柴又公園

(大阪大会)淀川河川公園西中島地区野球場

種目(定員数) : 東京大会・大阪大会共通 ※全種目先着順

1日目[10月18日・10月25日]

・ハーフマラソン(2,000名)

・10km(1,000名)

・5km(1,000名)

2日目[10月19日・10月26日]

・フルマラソン(1,500名)

・30km(500名)

・2kmファミリーラン(300組)

参加費 : <フルマラソンの部>

・東京大会

早割エントリー価格 7,900円

通常エントリー価格 8,900円

・大阪大会

早割エントリー価格 6,900円

通常エントリー価格 7,900円

<30kmの部>

・東京大会

早割エントリー価格 6,900円

通常エントリー価格 7,900円

・大阪大会

早割エントリー価格 6,400円

通常エントリー価格 7,400円

<ハーフマラソンの部>

早割エントリー価格 5,900円

通常エントリー価格 6,900円

<10kmの部>

早割エントリー価格 3,900円

通常エントリー価格 4,900円

<5kmの部>

早割エントリー価格 2,800円

通常エントリー価格 3,600円

<2kmファミリーランの部(ペア)>

早割エントリー価格 2,200円

通常エントリー価格 2,900円

<2kmファミリーランの部(3人)>

早割エントリー価格 3,000円

通常エントリー価格 3,700円

<2kmファミリーランの部(4人)>

早割エントリー価格 3,800円

通常エントリー価格 4,500円

※上記価格はスポーツワン公式サイトでのエントリー価格です

<オプション料金>

■事前郵送オプション 1,200円

■大会公式Tシャツオプション 1,800円

エントリー期限 : 早割エントリー 2025年7月27日まで

通常エントリー 東京大会/2025年9月28日まで

大阪大会/2025年10月5日まで

エントリーサイト: スポーツワン公式サイト、モシコム、スポーツエントリー

主催 : 一般社団法人スポーツ&ライフ振興財団

企画・運営 : スポーツワン

本大会では、国内最多級となる総勢153人のペーサー体制を整え、挑戦を強力にサポート。

早割エントリーの締切は7月27日(日)に迫っています。

「ロケットマラソン」は、東京・大阪の二都市で毎年開催されている、マラソンシーズンの幕開けを飾る大型マラソン大会です。

2025年は、総勢153人のペーサーを配置するなど、記録更新を狙う中上級者ランナーの挑戦を力強くサポートします。

■日本最多級!総勢153人の熟練ペーサーが記録更新をサポート!

2025年のロケットマラソンでは、サブ3達成ペース(フルマラソン2時間50分/1kmあたり約4分01秒)を筆頭に、フルマラソンに11ペース、30kmに8ペース、ハーフマラソンに9ペースを用意。

各ペースに最低2名ずつ、総勢153人の熟練ペーサーが配置され、記録更新を狙うランナーを徹底サポートします。

目標タイムで走るペーサーに“挟まれる”だけで、理想のペース配分が可能に。

走る集中力を保ったまま、自己ベストへの挑戦に集中できます。

■目標達成の証を手に!抽選でオリジナルメダルをプレゼント!

2025年のロケットマラソンでは、エントリー時に申告いただいた目標タイムを達成したランナーの中から抽選で300名様に、今大会限定の「スペシャルフィニッシャーメダル」がプレゼントされます。

このメダルは、“シンプルでありながら高級感ある未来的デザイン”をテーマに制作されており、「ロケットマラソン」にふさわしい特別なメダルです。

目標達成の証としても手にしたくなる一枚です。

“ただ完走するだけでは手に入らない”という希少性が、挑戦するランナーの闘志に火をともします。

■毎年恒例!大会を盛り上げる“ロケット企画”も健在

会場では2025年も大会名の「ロケット」にちなんだロケット風船の打ち上げや、ロケットを連想させるブース出展など、遊び心あふれる演出を用意。

走る人も応援する人も“来てよかった”と思えるよう、2025年も会場全体を盛り上げます。

ロケットマラソンでは宇宙事業を応援するため、参加料の一部を宇宙事業団体に寄付しています。

“走ることで未来を応援する”――そんな体験が、ここにはあります。

早割エントリーは東京・大阪両大会共に7月27日(日)まで。

