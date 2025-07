続けることで肌が変わっていく感覚を、まずは数日間体験！リゾナス「R SKIN(アールスキン)トライアルセット」

リゾナスは、「“攻めない美容”が、肌を育てる。」という考えに基づいた、医師監修のスキンケアブランド「R SKIN」を気軽に体験できるトライアルセットを発売します。

リゾナス「R SKIN(アールスキン)トライアルセット」

・R SKIN クレンジングローション 3mL×6包

・R SKIN ローション 3mL×6包

・R SKIN エマルジョン 1g×6包

■価格

1,100円(税込)

■キャンペーン

購入したすべての方に、次回使える1,100円分のクーポンをプレゼント。

お得に継続いただけるチャンスです。

■発売日

2025年7月24日(木)

■購入方法

公式オンラインストア、リゾナスフェイスクリニック東京にて販売

リゾナスは、「“攻めない美容”が、肌を育てる。」という考えに基づいた、医師監修のスキンケアブランド「R SKIN」を気軽に体験できるトライアルセットを発売。

疲れやすく揺らぎやすい現代人の肌に寄り添う処方と、ぐっと引き込まれるような使い心地をお試しいただけます。

発売日は2025年7月24日(木)、公式オンラインストアにて販売開始します。

【トライアルセットについて】

今回発売されるトライアルセットは、「R SKIN」を気軽に試したい方に向けた6包セットです。

R SKINが提案する“攻めない美容”が、肌を育てる。を実感し、続けることで肌が変わっていく感覚を、まずは数日間体験!

