¡Ö¼¡¤Ë»È¤¨¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ãµ¤·¡×ºå¿À¤Ï¤Ê¤¼Á°È¾Àï¤òÃù¶â¡Ö18¡×¤ÈÆÈÁö¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¡Æ£ÀîÌîµå¤òµå³¦OB¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡¡º¸Íã¡¢Í··âµ¯ÍÑ¤Ë¤â¸ÀµÚ
Æ£Àîºå¿À¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¸åÈ¾Àï¤Ç¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤ÏÁ°È¾Àï¤ò53¾¡35ÇÔ¡Ê2Ê¬¤±¡Ë¡¢Ãù¶â¡Ö18¡×¤È°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï°ì»þÂç·¿Ï¢ÇÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÇËÃÝ¤Î11Ï¢¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¸µ¡¹¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿Åê¼êÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼êµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Úºå¿À¡ÛÁ°È¾ÀïÍ£°ì¤ÎÃù¶â¤Ç¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó︎¡Ø²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»þ¤È°ã¤¦¡©Æ£Àî¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤È¤Ï¡ª¡©¡Ù¥»¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡ª
¡¡²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿Æ£Àîºå¿À¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Úºå¿À¡ÛÁ°È¾ÀïÍ£°ì¤ÎÃù¶â¤Ç¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó!!¡Ø²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»þ¤È°ã¤¦?Æ£Àîºå¿À¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤È¤Ï!?¡Ù¥»¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤ººå¿À¤Î¥ª¡¼¥À¡¼´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö6ÈÖ¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡³Ú¤À¤è¤Í¡×¤È¸ÇÄê¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëµ¯ÍÑË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö»È¤¤Êý¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÉ½¸½¡£
¡¡²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÀèÈ¯µ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö·§Ã«¡Ê·ÉÍ¨¡Ë¤È¤«¿¢ÅÄ¡Ê³¤¡Ë¤È¤«¡×´Þ¤á¡¢½ÀÆð¤Êµ¯ÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤Ç¤Ï¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â³°Ìî¡¢¤Þ¤¿¥µ¡¼¥É¤ËÌá¤¹¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÅ¬²ò¤òÃµ¤¹µ¯ÍÑ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¸½ºß¤Ïº¸Íã¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼ê¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³«Ëëº¸Íã¤ÎÁ°Àî±¦µþ¤¬ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥²¡¼¥à´ª¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¼¡¤Ë»È¤¨¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÃµ¤·¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡º¸Íã¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡ÖÁ°Àî¤Î¾õÂÖ¤Î°¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Í¡¢¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤ÏÃ¯¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¡ÊÂÇÀþ¡Ë¸ÇÄê¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï´°¤Ú¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Í¡×¤ÈµÕ¤Ë¡¢¤¬¤Á¤¬¤Á¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë²¼ÃÏ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Ç¤ÏÍ··â¤ÇÀè¤Îµð¿ÍÀï¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¾®È¨ÎµÊ¿¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖÌÚÏ²¤¬¸«¤ì¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡23Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ç¤Ï¶²ÉÝ¤Î8ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÌÚÏ²À»Ìé¤ÎÎÏ¤â¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÅê¼ê¿Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ»¹ªÇÉº¸ÏÓ¡¢°ËÆ£¾»Ê¤ÎÉü³è¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤Ë¥Á¡¼¥àºÆ¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÇQS¡¢1´°Éõ¤ò´Þ¤à4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.03¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¡£¡¡
¡¡¶¯¸Ç¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÈèÏ«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤â¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ËÆ£¤Î³èÌö¤¬Á°È¾Àï¤ÎÇ´¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤ë¸åÈ¾Àï¤Ï26Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤ËDeNA¤ò·Þ¤¨¤ÆÀï¤¦¡£ºã¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤¿¥¿¥¯¥È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤«¡£Æ£Àîºå¿À¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï