¡Ö¹õ¥Í¥³¤Î¥¿¥ó¥´¡×³§Àî¤ª¤µ¤à¤µ¤ó»àµî¡¡62ºÐ
¡¡1969Ç¯È¯Çä¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹õ¥Í¥³¤Î¥¿¥ó¥´¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿³§Àî¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤¬¡¢23Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£62ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¡Ù¤¬¡¢24Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È»ÒÌò»þÂå¡É¤Î³§Àî¤ª¤µ¤à¤µ¤ó
¡¡¡Ö¡Úë¾Êó¡Û¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¡¡ÂåÉ½¡¡³§Àî¤ª¤µ¤àÀÂµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÇÁÏÎ©82¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¤ÎÁðÊ¬¤±¡Ö¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¡×ÂåÉ½¤Î¡¡¡¡³§Àî¤ª¤µ¤à¤¬7·î23Æü¤ËÀÂµîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£62ºÐ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³§Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢3ºÐ¤«¤éÇìÊì¤Ç¤¢¤ë³§ÀîÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ø¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¡Ù¤ËÆþÃÄ¡£1969Ç¯¡¢6ºÐ¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ø¹õ¥Í¥³¤Î¥¿¥ó¥´¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢CM¤ä±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÑÀ¼´ü¤ò´ü¤Ë¹ç¾§ÃÄ¡¢·ÝÇ½³¦¤È¤â¤Ë°úÂà¡£2004Ç¯¤è¤ê¡Ø¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¡Ù¤ÎÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¤Ï1943Ç¯¤ËÀßÎ©¡£Àï»þÃæ¤ÏÁÂ³«Àè¤Î¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ¾å·´»³ËÌÄ®¡¢¤½¤Î¸åÄá¸«¤ÈËÜÉô¤ò°Ü¤·¡¢¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀöÂ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤ÎÀìÂ°¤È¤Ê¤êÃÄ°÷¤ÎÃæ¤«¤é¤â°ÂÅÄ¾Í»Ò¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê(°ÂÅÄ¾Ï»Ò)¡¢ËÜ´ÖÀéÂå»Ò¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀìÂ°Æ¸ÍØ²Î¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¡£TBS°Ñ¾ü·Ý½Ñº×»²²ÃºîÉÊ¡Ö¾®¤µ¤ÊÌÜ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄê´ü±éÁÕ²ñ¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥ª¥Ç¥³¤Î¤³¤¤¤Ä¡×¡Ö¥ô¥©¥¤¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¡ÖËÌ±ÛµºÉè¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î°Ñ¾üºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È»ÒÌò»þÂå¡É¤Î³§Àî¤ª¤µ¤à¤µ¤ó
¡¡¡Ö¡Úë¾Êó¡Û¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¡¡ÂåÉ½¡¡³§Àî¤ª¤µ¤àÀÂµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÇÁÏÎ©82¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¤ÎÁðÊ¬¤±¡Ö¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¡×ÂåÉ½¤Î¡¡¡¡³§Àî¤ª¤µ¤à¤¬7·î23Æü¤ËÀÂµîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£62ºÐ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¤Ï1943Ç¯¤ËÀßÎ©¡£Àï»þÃæ¤ÏÁÂ³«Àè¤Î¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ¾å·´»³ËÌÄ®¡¢¤½¤Î¸åÄá¸«¤ÈËÜÉô¤ò°Ü¤·¡¢¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀöÂ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤ÎÀìÂ°¤È¤Ê¤êÃÄ°÷¤ÎÃæ¤«¤é¤â°ÂÅÄ¾Í»Ò¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê(°ÂÅÄ¾Ï»Ò)¡¢ËÜ´ÖÀéÂå»Ò¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀìÂ°Æ¸ÍØ²Î¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¡£TBS°Ñ¾ü·Ý½Ñº×»²²ÃºîÉÊ¡Ö¾®¤µ¤ÊÌÜ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄê´ü±éÁÕ²ñ¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥ª¥Ç¥³¤Î¤³¤¤¤Ä¡×¡Ö¥ô¥©¥¤¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¡ÖËÌ±ÛµºÉè¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î°Ñ¾üºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£