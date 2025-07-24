アニメ「巨神ゴーグ」より「MODEROID ゴーグ」と「MODEROID キャリア・ビーグル」が7月25日12時より予約開始
【MODEROID ゴーグ】 【MODEROID キャリア・ビーグル】 7月25日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ゴーグ」と「MODEROID キャリア・ビーグル」を7月25日12時より予約受付を開始する。
本商品はアニメ「巨神ゴーグ」に登場する巨人ロボット「ゴーグ」と水陸両用車両「キャリア・ビーグル」をプラモデル化したもの。
予告画像では並んで歩く姿が再現され、「MODEROID ゴーグ」は劇中のプロポーションやカラーリングが再現され、頭部には田神 悠宇と思われるフィギュアが確認できる。
「MODEROID キャリア・ビーグル」は175ミリ加濃砲をはじめとした武装や堅牢なデザインが再現されている。
⛰️#メカスマ さきどり情報⛰️- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) July 24, 2025
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オウストラル島の青き巨人、目覚める
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アニメ『#巨神ゴーグ』より2体のメカが#MODEROID シリーズに登場！
■MODEROID ゴーグ
そして、
40年の時を超え、
待望のプラモデル化！
■MODEROID キャリア・ビーグル
7/25 昼12時より
同時予約開始！#goodsmile pic.twitter.com/s8i84gudaX
(C)サンライズ