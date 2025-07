【アズールレーン ストラスブール 謡精舞うサーキット】 2026年1月 発売予定 価格:39,600円

フリーイングは、フィギュア「アズールレーン ストラスブール 謡精舞うサーキット」を2026年1月に発売する。予約受付は「ユニオンクリエイティブ」にて実施中。価格は39,600円。

本商品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するストラスブールを着せ替え衣装「謡精舞うサーキット」の姿で再現したもの。彼女の豊満なスタイルが、全高約400mmの1/4スケールで表現されている。

「アズールレーン ストラスブール 謡精舞うサーキット」詳細

スケール:1/4スケール サイズ:全高約400mm 素材:PVC

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.