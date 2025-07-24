»³ÅÄÍ¥¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¡È¸ú²Ì¡É¤Ëº¤ÏÇ¡Ö»ä¡¢¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡Äï¡¦¿ÆÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ö±£¤ì¥Ç¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÇò¸ÑDASKI¡Ù¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ°ì¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÈÄ³ä¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿À¶¿å¤¢¤¤¤ê
¡¡µ¡Ç½³ÈÄ¥¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDASKI¡×¤Ï¡¢Æ°¤«¤º¤ËÂå¼Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤ÆÇ³¾Æ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬»Ï¤á¤é¤ì¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤µ¤»Áé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÇò¸ÑDASKI¡Ê¥¥Ä¥Í¥À¥¹¥¡Ë¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¡¢Îä¤¨À²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤ë¤«¤ò¼Â±é¤·¤¿¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÂçº®Íð¡£¡Ö»ä¡¢¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÄï¤Î»³ÅÄ¿ÆÂÀÏ¯¤Ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö±£¤ì¥Ç¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¤¬¤Ý¤Ã¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼Â¸³Åª¤ËÃå¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¡ÊºåËÜ¡¢ÃæÃ«¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤¢¤¤¤ê¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ°ì¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÈÄ³ä¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿À¶¿å¤¢¤¤¤ê
¡¡µ¡Ç½³ÈÄ¥¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDASKI¡×¤Ï¡¢Æ°¤«¤º¤ËÂå¼Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤ÆÇ³¾Æ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬»Ï¤á¤é¤ì¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤µ¤»Áé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÇò¸ÑDASKI¡Ê¥¥Ä¥Í¥À¥¹¥¡Ë¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¡¢Îä¤¨À²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤ë¤«¤ò¼Â±é¤·¤¿¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÂçº®Íð¡£¡Ö»ä¡¢¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÄï¤Î»³ÅÄ¿ÆÂÀÏ¯¤Ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö±£¤ì¥Ç¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¤¬¤Ý¤Ã¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼Â¸³Åª¤ËÃå¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¡ÊºåËÜ¡¢ÃæÃ«¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤¢¤¤¤ê¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£