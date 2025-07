チャールズ国王はがん治療が続く中、自身の健康状態について珍しくコメントした。7月22日、チャールズ国王はカミラ王妃と共にニューマーケット訪問後に街を歩いている途中、地元の人々と交流した。

その中でがんサバイバーのリー・ハーマン氏は、国王との会話の中で、「彼(国王)に調子はどうかと聞いたところ、『今はだいぶ良くなった』とし、『そういうものさ(just one of those things)』と言っていた」というやり取りをしたとハロー紙が報じた。続けて、「彼(国王)が私の調子を尋ねたので、『大丈夫です。去年、がんが完治しました』と答えた」のだという。

チャールズ国王にとって、今回のがんサバイバーとの会話は、自身の健康状態について語る珍しい機会となった。というのも、チャールズ国王は、2024年に公表されたがんの治療を継続しつつ、公務をほぼ全日程こなしているものの、自身の状態や個人的な心境についてはあまり語ってこなかったからだ。

ただ、5月にバッキンガム宮殿で開催された夏のガーデンパーティーでは、がん治療を受けている大学生スタンフォード・コリス氏とがん治療や食事について会話していた。テレグラフ紙によると、国王は同氏に「6月から始まる治療について尋ね、食べ物や食生活について話し、今年初めに受けた放射線治療についても尋ね」たという。報道によると、国王はその後、「食生活、つまり“何を食べるか”が重要な場合もある。それが役に立つことも」と述べていたという。