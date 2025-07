【マイルストン「ワンダーフェスティバル2025[夏]出展情報】 7月23日 公開

マイルストンは7月27日に幕張メッセで開催予定のワンダーフェスティバル2025[夏]の出展情報を公開した。

今回の出展では国内外メーカー17社の原型などを展示。52TOYS、CCSTOYS、ダイバディプロダクションの製品は現地での販売も行なう。

また、CCSTOYSの「スーパーロボット大戦OG サイバスター(精霊憑依Ver.)[スペシャルエディション] 合金可動フィギュア」、「真マジンガーZERO vs 暗黒大将軍 グレートマジンカイザー[勇者仕様] 合金可動フィギュア」については当日10時からマイルストンブースにて抽選販売を行なう。商品の購入はどちらか1点のみで、申し込み時に配布するリストバンドが必要となる。

