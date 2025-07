女優の仲里依紗(35)が24日までに、自身のインスタグラムを更新。世界的アーティストとの2ショットを公開した。

「I love you so so soooooo much!」とつづった仲。米人気歌手ビリー・アイリッシュと顔を寄せ合う仲睦まじい写真を公開した。

23日には自身の公式YouTubeにて「ビリーに会うためだけに一泊でロンドンに飛び立った弾丸ツアー」と題し、開催中のワールドツアーに潜入した動画を投稿。終演後のビリーと対談する様子などがおさめられていた。

ファンからは「本当に本当に良かったね」「りいさちゃんの幸せはわたしの幸せ」「最高すぎ」「二人とも、可愛い」「顔が似てきてる」などのコメントが寄せられた。