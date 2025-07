GoogleのAIアシスタント「Gemini」に動画生成AI「Veo 2」を利用した動画生成機能が追加されたのに続いて、YouTubeとGoogleフォトにも「Veo 2」を利用した「写真から動画への変換機能」が搭載されました。YouTube Shorts introduces new creation tools - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/new-shorts-creation-tools-2025/

Google Photos adds new AI tools including Photo to Video and Remixhttps://blog.google/products/photos/photo-to-video-remix-create-tab/「Photo to Video」を使うとカメラロールの写真から瞬時に動画を制作することが可能です。また、自撮り写真をもとに、水中を泳いだり、双子になったりというエフェクトを追加することも可能です。以下はその一例で、街中を歩いていたかに見えた男性が水中へと歩いていきます。写真をもとにエフェクトを追加したい場合のエフェクト選択画面はこんな感じ。「Photo to Video」とエフェクト追加は動画生成AIの「Veo 2」によって実現している機能です。YouTubeのニール・モーハンCEOは2025年夏後半に「Veo 3」をYouTubeショートに統合する方針を明らかにしていて、リリースによると、「Veo 3」のYouTubeショートへの統合は、今回の「Veo 2」による機能追加とは別に行われるとのことです。YouTubeが2025年夏後半に動画生成AI「Veo 3」をYouTubeショートに統合、YouTubeショートの1日平均動画再生数は2000億回に到達 - GIGAZINEなお、YouTubeへの機能追加はアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのユーザー向け、Googleフォトへの機能追加はアメリカのAndroidとiOSのユーザー向けに、今後1週間ほどかけて提供されるもの。その他の地域については2025年後半にかけて展開される予定だとのことです。