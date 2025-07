Disk 1 - CD

1.Million Smile

[くすりの福太郎 イメージソング]

2.月の雫 feat.最上峰行

[松本真珠 テーマソング]

3.Play Bach 〜 無伴奏チェロ組曲No.3 Prelude feat.伊藤ハルトシ

4.Cavalo Branco

[シロウマサイエンスCMテーマソング]

5.Pray for Peace feat.新倉瞳 & 佐藤芳明

6.Libertango feat.ザ・ハモーレ・エ・カンターレ

7.語り継ぐもの feat.藤原道山

[近茶流 柳原料理教室 テーマソング]

8.Future Is Yours

[ときわ商会 テーマソング]

9.Forest Breathing

10.2022

Disk 2 - DVD Hiroki Kashiwagi Cello Concert “Made in musicasa 2024” Special Digest

1.Angle, Come to me

[平野エンゼルクリニックテーマソング]

2.My Treasure

3.Heart to Heart

4.mission-D

5.シリウス

6.Flores Cencia

7.SMASH!

(2024年8月4日 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール)

◆Special Interview