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Disk 1 - CD
1.Million Smile
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3.Play Bach ¡Á ÌµÈ¼ÁÕ¥Á¥§¥íÁÈ¶ÊNo.3 Prelude¡¡feat.°ËÆ£¥Ï¥ë¥È¥·
4.Cavalo Branco
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5.Pray for Peace ¡¡feat.¿·ÁÒÆ· ¡õ º´Æ£Ë§ÌÀ
6.Libertango¡¡feat.¥¶¡¦¥Ï¥â¡¼¥ì¡¦¥¨¡¦¥«¥ó¥¿¡¼¥ì
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8.Future Is Yours
¡¡[¤È¤¤ï¾¦²ñ ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°]
9.Forest Breathing
10.2022
Disk 2 - DVD¡¡Hiroki Kashiwagi Cello Concert ¡ÈMade in musicasa 2024¡É Special Digest
1.Angle, Come to me
¡¡[Ê¿Ìî¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°]
2.My Treasure
3.Heart to Heart
4.mission-D
5.¥·¥ê¥¦¥¹
6.Flores Cencia
7.SMASH¡ª
¡Ê2024Ç¯8·î4Æü ½ÂÃ«¶èÊ¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼ÂçÏÂÅÄ ¤µ¤¯¤é¥Û¡¼¥ë¡Ë
¢¡Special Interview
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2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë
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