桃月なしこが、7月22日発売の「ヤングチャンピオン」の表紙に登場。アザーカットが6枚公開された。

桃月なしこ「ヤングチャンピオン」

桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの!アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。また、MBS/TBSドラマ『灰色の乙女』では海堂菫役、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』では三枝朱音役、BS松竹東急水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』では本栖ゆずな役として出演。日本テレビショートドラマ『セイサイのシナリオ』では主演・大鳥明日実役を務め、今年3月に関西テレビで放送され、世界配信もされているアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』にも出演。今夏は、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』に木瀬あやか役、FOD/フジテレビ『エリカ』に小田美緒役として出演が決まっている。

桃月なしこ コメント

◆ヤングチャンピオン表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます!

こうして立て続けに雑誌の表紙を飾らせていただけているのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。

本当に感謝しています。

今回は、同じ事務所の貝賀琴莉ちゃんが巻中ページにも登場しているので、ぜひそちらもあわせてチェックしてもらえるとうれしいです!

◆今回はどのような撮影でしたか?

今回の撮影テーマは「“なしこたそ”漆黒のお中元」だったようです。……はい、私も正直、よく分かってません(笑)。

ヤングチャンピオンさんの撮影は毎回テーマが個性的で、撮影中も「これは一体…?」と頭にハテナが浮かびっぱなしなんです(笑)。

なので逆に「ここ、漆黒のお中元って感じだったよ!」って思ったカットがあれば、ぜひ教えてくださいね!

◆テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』、FOD『エリカ』など、今夏ドラマ作品への出演が多く見受けられますがいかがですか?

芸能のお仕事をし始める時から女優としてお芝居に携わるお仕事がしたいと思っていたので、さまざまな作品に出演できてとてもうれしいです。

この夏は、一つの現場をクランクアップした翌日にすぐ別の現場にクランクイン、というスケジュールもあったのですが、どの現場でもスタッフさんや共演者の方々が本当に温かくて、毎回新たな刺激と学びをもらっていて、それぞれまったく違う役柄に挑戦することもできて、自分の中でも表現の幅が少しずつ広がっている実感がありますし、それがとても楽しくてやりがいを感じています。

これからもさらに忙しくなっていけるように、そして皆さんにもっとワクワクするような告知ができるように全力で取り組んでいきたいです!

◆最後に一言お願いします。

いつも温かい応援、本当にありがとうございます!

皆さんが応援してくださるおかげで、こうして定期的に雑誌の表紙を飾らせていただいたり、さまざまな作品に出演させていただいたりと、たくさんのすてきなお仕事に巡り会えています。

これからも「応援したい!」と思っていただけるよう、真摯に、そして楽しくお仕事に取り組んでいきますので、ぜひこれからもついてきていただけるとうれしいです!

©西條彰仁(秋田書店)2025

