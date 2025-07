Kindle Unlimited読み放題に登場！「体の不調は自分で治せる」末廣悠記著

esは、YouTube「ES VLOG」で話題となり、多くの読者から支持を得ている書籍『体の不調は自分で治せる』が、2025年7月10日よりAmazonのKindle Unlimited読み放題サービスで配信開始!

「体の不調は自分で治せる」末廣悠記著

価格 :2,200円(税込)/電子版980円(税込)

発売日 :2025年4月3日(木)

販売場所:Amazon、自社ECサイト

ページ数:158P

ISBN :979-8312798951

esは、YouTube「ES VLOG」で話題となり、多くの読者から支持を得ている書籍『体の不調は自分で治せる』が、2025年7月10日よりAmazonのKindle Unlimited読み放題サービスで配信開始されました。

■2025年問題を前に、読み放題で健康知識を広く提供

2025年には医療費が約54.9兆円に達すると推計され、地域包括ケアの開始により、これまで以上にセルフメディケーションの重要性が高まっています。

このような社会背景の中、より多くの方に健康改善の選択肢を提供するため、本書のKindle Unlimited配信を決定しました。

500万冊以上の電子書籍が読み放題となるKindle Unlimitedは、月額980円で利用できるサービスとして、健康意識の高い読者層から支持されています。

この書が読み放題対象となることで、経済的負担を気にせず、気軽に新しい健康法を試せます。

■120年前の天才が証明した海水療法を現代に

本書は、19世紀フランスの生理学者ルネ・カントン(1866年〜1925年)が確立した海水療法を、現代人向けにアレンジした「塩水療法」として体系化したものです。

カントンは血液のミネラル組成と海水に含まれているミネラルの組成が近似していることを発見し、1907年にパリで海洋診療所を開設。

平均で1日に1万本の注射が投与され、当時流行していたチフスやコレラなどの疫病に対し、10万人以上の命を救いました。

■Kindle Unlimitedで読める本書の特徴

1. いつでもどこでも健康知識にアクセス

スマートフォンやタブレット、Kindle端末で、通勤時間や空き時間に手軽に読むことができます。

2. 実践的な内容を何度でも確認

塩水療法の具体的な実践方法や、10の病因論による体系的アプローチを、必要な時に繰り返し確認できます。

3. ES VLOGファンの体験談も収録

YouTube視聴者から寄せられた実体験を基に、効果的な実践方法を詳しく解説しています。

■Kindle Unlimitedの利用方法

1. Amazonアカウントでログイン

2. Kindle Unlimitedに登録(初回30日間無料体験あり)

3. 『体の不調は自分で治せる』を検索

4. 「読み放題で読む」をクリック

