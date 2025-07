犬の脳と全身の健康維持をサポート！イエンス・ダイエット ベット・エッセンシャル「犬用 マルチケア＋シニア健康サポート」

日本ヒルズ・コルゲートは、動物病院・専門店限定の総合栄養食ブランド「サイエンス・ダイエット ベット・エッセンシャル」より、7歳以上の犬の脳と全身の健康維持をサポートする新製品「犬用 マルチケア+シニア健康サポート」を、2025年8月19日(火)に発売します。

サイエンス・ダイエット ベット・エッセンシャル「犬用 マルチケア+シニア健康サポート」

犬は7歳頃になると、目には見えない遺伝子レベルで、加齢による変化が起こり始めます。

筋肉や臓器、皮膚や被毛といった、からだを構成するものから、代謝や免疫、神経伝達といったからだの機能を支えるものまで、その根幹をなす「たんぱく質」は、すべて遺伝子の情報に基づいて作られており、この働きを遺伝子発現といいます。

そして、日々の栄養が、遺伝子発現に影響を与えることが明らかになっています。

ヒルズは、20年以上にわたり栄養と遺伝子の関係を研究してきた遺伝子栄養学の業界リーダーです。

この製品は、その科学的知見に基づき、7歳以上の犬の健康をサポートする総合栄養食です。

*1 年齢に応じた栄養管理による健康維持

特徴

150種類以上の原材料の中から、遺伝子栄養学に基づいて野菜や果物、ビタミンなどを厳選。

臨床試験で実証されたヒルズ独自の栄養ブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、7歳からの愛犬の脳と全身の健康維持をサポートします。

■脳から関節、免疫まで。

多角的な健康サポートを1つで実現する「マルチケア」

1. エイジングケアテクノロジー

オメガ3脂肪酸が脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

2. 関節

高齢犬の健康な関節をサポートするよう設計された栄養

3. 免疫力

科学的根拠に基づいたビタミンE+Cと 果物や野菜由来の抗酸化成分が、

免疫力の健康維持をサポート

4. 皮膚・被毛

タミンEとオメガ6脂肪酸が 皮膚と被毛の健康維持をサポート

5. 消化器

卵たんぱくを含む消化性に優れた 原材料が、高齢犬に必要な栄養を提供

■製品概要

製品サイズ:180g / 1.5kg / 3kg

賞味期限:18ヶ月

原産国:チェコ

発売日:2025年8月19日(火)

『中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート 中粒』

製品名:ヒルズ サイエンス・ダイエット ベット・エッセンシャル 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート 中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン

■動物病院・専門店限定

サイエンス・ダイエット ベット・エッセンシャルは、専門家と対面で相談ができる販売環境が整った全国の動物病院・ペット専門店のみで販売される総合栄養食です。

年齢を重ねた愛犬・愛猫とできる限り永く健康に過ごすことができるように。

専門家推奨の安心感のあるフードを与えたいというペットオーナーの思いに応える製品です。

