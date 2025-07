テレンス・ラウ『スタントマン 武替道』インタビュー！ 「スタントマンの方々と一緒に行動し考えて役作りをしました」

香港アクション映画の歴史を陰で支え続けてきたスタントマンたちへのリスペクトを込め、映画制作にかける熱い想いと葛藤を描いた香港映画『スタントマン 武替道』。アクション映画に携わる人々の様子を、真摯にリアルに、そしてエンタメとしての熱量たっぷりに描き出した本作。出演するテレンス・ラウさんにオンラインインタビューを敢行し、役作りの裏側などをお聞きしました。

7月25日公開の香港映画『スタントマン 武替道』

『スタントマン 武替道』で若手スタントマンのロン役を演じるテレンス・ラウさん。

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』の信一(ソンヤッ)役で日本でも大人気となったテレンス・ラウさん。新作『スタントマン 武替道』では、兄の配送業の仕事を手伝いながらも、スタントマンとして少しでも現場にいたいという熱意を持つロンを演じる。

── 映画『スタントマン 武替道』でテレンスさんが演じたロンという役は、すごく素直な人という印象でした。テレンスさん自身は、どのような役だと解釈して演じていましたか?

そうですね。僕も初めて脚本を読んだときに、ロンという人は複雑な環境に置かれているんだけれど、すごく純粋でまっすぐな人なんだなと直感しました。ほかの仕事をしながらもアクションの仕事をしていて、アクション映画が大好きなんですね。でも、なかなかその仕事に関わる機会がない。そんな状況に置かれていながらも、まっすぐな心を持ち続けている人だなと思いました。

── いつもの役作りと、今回の役作りで違いはありましたか?

今回の映画においては、準備段階から、日々スタントマンの皆さんと一緒に行動し、どんなことをしているのかを学び、一緒に考えることが役作りになりました。そこが普段の役作りとは違うところでしたね。

ご存じのように香港では今、映画の製作本数が減っていて、アクション映画に関わる人たち、つまりスタントマンの仕事も減っているという現実があります。でも情熱を失わずに、目の前のことを一生懸命やっているスタントマンの方がたくさんいます。そういうことを学ぶことが、役作りになりました。そもそも映画を見るときって、主役や前に出てる人にどうしても注目がいきますよね。でも、スタントマンという人たちは、顔が出ないこともあれば、殴られる役を演じることも多いです。誰かのため、映画のために何ができるだろうと考えながら仕事をしているスタントマンの方から今回は学ぶことが多かったです。

今は業界から離れている伝説的アクション監督のサム(トン・ワイ)と、若手スタントマンのロン(テレンス・ラウ)。

── テレンスさんは、大学時代は、主に演劇をやられていたそうです。『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』をきっかけに、アクション映画にたくさん出るようになるという現在のようなことは想像していましたか? また、幼い頃はアクション映画を観ていましたか?

香港のテレビでは土日に名作のアクション映画を放送していたので、幼い頃にも家族でよく観ていました。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ』のような黄飛鴻(ウォン・フェイホン)が主演のシリーズとか、金庸原作の『笑傲江湖 レジェンド・オブ・スウォーズマン』のテレビシーズなんかを見ていたんです。でも、その頃はアクション映画に出るということは想像もしていませんでした。

おっしゃるように大学では演技の勉強をしていたんですが、舞台を中心に勉強していたんです。でも、人生ってどうなるかわからないものですよね。『トワイライト・ウォリアーズ〜』に出演してからは、この映画のように、アクション映画のオファーが増えました。

── アクション映画と、いわゆるアート系の映画両方に出られて気付いたことはありますか?

ありますね。アート系の映画では、役者と役者、役者と監督がじっくり時間をかけて、この芝居をするにはどうしたらいいだろうと時間をかけて話し合うんです。ところがアクション映画というのは、正確にアクションを演じることが重要なんです。パンチひとつにしても、力の強さだったりスピードの速さが正確でないといけないし、当てる場所とかがズレてはいけない。だから、飲み込みが早くないといけないんですね。とにかく正確にアクションができるように、練習あるのみという感じでした。

アクションには危険もつきものですから、安全性も考慮しないといけません。セットを壊してしまうこともありますし、セットが壊れてしまうと、もう一度セットを修正しないといけないし、時間が足りなくなります。だから、とにかく一発勝負でどれだけ正確に動くかということが重要で、現場ではそのプレッシャーが大きかったです。

── 今回、『トワイライト・ウォリアーズ〜』に続いて、フィリップ・ンさんと共演されましたが、フィリップさんとの撮影はいかがでしたか?

『トワイライト・ウォリアーズ〜』のときに初めてフィリップさんと知り合いました。ご存じの通り、フィリップさんはアメリカで育った方なので、考え方もアメリカナイズされてるんですね。明るくて前向きで現場にいるとその場が楽しくなります。今回の『スタントマン〜』の撮影は短かったんですけど、アクションの場面で、フィリップさんが20回リテイクした場面があったんです。もちろん、何度も撮影するとへとへとになるんですけど、それでもベストを求めて本番を繰り返す姿を見て、本当にアクションに対するこだわりがすごいんだなと思いました。そこが、今回の映画であらためて知ったフィリップさんの新たな一面でした。

── そのフィリップさんと一緒に、昨年の11月には香港映画祭で来日されていました。そのときは、テレンスさんはどんなところに行かれましたか?

実は昨年の来日時はあまり時間がなかったので、あちこちには行けなかったんです。でも、僕は大学時代から日本の文化が大好きで、前に日本に来たときは、チームラボの展示に行きました。素敵なところで衝撃を受けて、帰ってからもすごく満足した気分になりました。クリエイティブな仕事って、俳優の仕事も含めてつかみどころがなくてすごく抽象的じゃないですか。チームラボのミュージアムのファンタジックな世界というのは、俳優の世界と共通しているなと思いました。

撮影現場を献身的にフォローするロン。

── テレンスさんオススメの香港映画作品はありますか? また、以前、北野武さんの作品や、是枝裕和さんの作品が好きだと語られていましたが、最近、日本映画で好きな作品はありますか?

香港でも、いま私と同世代の若い監督がけっこう出てきているんですよ。香港の映画業界の環境は厳しいものはありますが、その中でも新しいスタイルで頑張っている監督がいます。日本でも上映された『手巻き煙草』(原題『手捲煙』)という作品や、ベルリン映画祭でテディ賞を受賞した『All Shall Be Well(英題)』(原題『從今以後』)という作品はすごくいいですしオススメです。

最近、日本映画でよかったのは、空音央さんのデビュー作の『HAPPYEND』ですね。もう本当に素晴らしい作品で大好きでした。

── 『トワイライト・ウォリアーズ〜』は公開後、日本でもたくさんの方が映画館で見て、シーンが盛り上がりました。その評判というのはテレンスさんのところまで届いていますか?

香港にいても、話は聞いています。ファンの皆さんと楽しむ応援上映が何度も何度も開催されているということや、ファンの皆さんのアートがネット上でたくさん公開されていたりとか。そういう話を知ることができてうれしく思っています。

── 最後に、この『スタントマン 武替道』で、ロンがトン・ワイさん演じるサムを師と仰いでいたように、テレンスさんにとっての心の師という方はいますか?

そうですね、たくさんいらっしゃるんですけど、やっぱり大学時代の演劇の先生方の影は大きいです。舞台の演出をされてた先生、二人から影響を受けました。このお二方がいるからこそ、演技とは何であるかということを知ることができました。先生たちのことをただ真似するのではなく、そこからいかに自分のものにしていくかが必要だと思いました。演技って決まったルールや正解はないんですけど、演じる役になってその人物のことを吸収して自分の中で変化させることが重要で、これからもそんなふうにして演技をしていきたいと思っています。

撮影現場でさまざまな難題にぶつかりながら成長していくロン。

取材後記

オンライン取材ではありましたが、ひとつひとつの質問に対して、真摯にしっかりと言葉を選びながら答えてくださったテレンスさん。柔らかな表情から、画面越しでも優しさが伝わってきて、終始和やかなムードのインタビューになりました。最後に「多謝(ドージェ)」とお礼を伝えると、パッと笑顔になり「ありがとうございます」と日本語で返してくださったのが素敵でした。

テレンス・ラウ

1988年、香港で生まれ育つ。中学生時代は水泳選手を目指していたが怪我により断念。演劇部への入部を機に演技に目覚め、香港演芸学院に進学し俳優の道を歩む。その後、2020年の香港映画最高興行収入を記録したラブストーリー『夢の向こうに』で主演を務め、第26回香港電影評論學會大獎・主演男優賞を受賞した。2021年には『アニタ』(2021)でレスリー・チャン役を演じた。その他の主な出演作に『トラブル・ガール』(2023)、『鯨が消えた入り江』、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』(共に2024)等。

『スタントマン 武替道』

Information

1980年代、売れっ子アクション監督だったサム(トン・ワイ)は、映画の撮影中の事故でその時のスタントマンを半身不随にしてしまい、それがきっかけで業界を離れ、今は細々と整骨院を営み静かに暮らしている。そんな中、かつての仕事仲間に「自分の最後の作品でアクション監督をやってほしい」と依頼され、数十年ぶりに映画制作に参加することに。しかし現代のアクション映画の撮影はコンプライアンスも厳しく、出演俳優のワイ(フィリップ・ン)を始め製作陣はリアリティを追求するサムのやり方に反発し、現場はぎくしゃくする。さらに忙しさのあまり娘チェリーとの関係性も悪くなる。サムのアシスタントとなった若手スタントマンのロン(テレンス・ラウ)は、サムを献身的にフォローし何とか撮影を進めようとするのだが…。

出演:トン・ワイ、テレンス・ラウ、フィリップ・ン、セシリア・チョイ他

監督:アルバート・レオン&ハーバート・レオン

7月25日(金)より新宿ピカデリー他にて、全国公開中!

