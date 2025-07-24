【「紅蓮：ブラックシャドウ」1/4スケールフィギュア】 7月23日 公開

　HobbySakuraは、GNFTOYZとのコラボ商品「紅蓮：ブラックシャドウ」1/4スケールフィギュアの完成見本を公開した。

　「紅蓮：ブラックシャドウ」は「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクター。頭の上の光輪と妖しく光る刀が特徴的だ。

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