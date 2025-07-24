HobbySakura、GNFTOYZとのコラボ「勝利の女神：NIKKE」より「紅蓮：ブラックシャドウ」1/4フィギュアを公開
【「紅蓮：ブラックシャドウ」1/4スケールフィギュア】 7月23日 公開
HobbySakuraは、GNFTOYZとのコラボ商品「紅蓮：ブラックシャドウ」1/4スケールフィギュアの完成見本を公開した。
「紅蓮：ブラックシャドウ」は「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクター。頭の上の光輪と妖しく光る刀が特徴的だ。
GNFTOYZ × HobbySakura- Hobby Sakura (@Hobbysakura) July 23, 2025
『情報公開』
GNFTOYZからHobbySakuraと一緒に新製品を発売する予定です！
人気スマホゲーム「勝利の女神:NIKKE」の人気キャラクター
「紅蓮:ブラックシャドウ」1/4スケールの塗装完成品フィギュアを公開~
商品の進捗状況について引き続きご注目ください！#NIKKE #ニケ #紅蓮 pic.twitter.com/VuhrwJVVVq
(C)Proxima Beta Pte. Limited (C)SHIFT UP CORP.