歌手の青山テルマ(37)が23日、自身のインスタグラムを更新。夏を満喫する白ビキニショットを公開した。青山は「SUMMER 2025 Koh Samui」と題し、サムイ島での出来事を複数枚の動画と写真で投稿。続けて「人生3度目のサムイ島。何度行っても最高な島 Where are you going for summer? みんな夏休みどこ行くのかな〜」とコメントし、プールサイドでくつろぐ白ビキニショットを披露している。

ほかにも、ピンクヘアーに白いタンクトップとサングラスを合わせた姿や並べられたフルーツ、黒い服をまといプールサイドに座る姿など、サムイ島を満喫している様子が収められていた。“夏感満載”の投稿に、親交のある植野有砂が「ずるいずるいかわいすぎぃ!!」、ミチが「可愛すぎます」と反応したほか、ファンからは「かんわいいいすぎるぅぅぅぅぅぅぅ」「夏だねえ!かわい!」「旦那様とですか スタイル最高っす」などの反響が集まっている。