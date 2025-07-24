「NURO 光」、「PS5 for NURO」申込で30周年記念DualSenseが当たるキャンペーンを実施
【「PlayStation 5 for NURO」新規申し込み限定プレゼントキャンペーン】 キャンペーン期間：7月23日～8月31日
(C) Sony Network Communications Inc.
ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する高速光回線サービス「NURO 光」は、「PlayStation 5 for NURO」新規申し込み限定プレゼントキャンペーンを7月23日より8月31日まで開催している。
本キャンペーンは、期間中にPS5をリースできる月額オプション「PlayStation 5 for NURO」を新規で申し込んだ人の中から、抽選で15名に「DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」がプレゼントされるキャンペーン。
さらに、すでに「NURO 光」を利用中の場合も「PlayStation 5 for NURO」の申し込みが可能となる。
□キャンペーン特設サイト
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