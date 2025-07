【「PlayStation 5 for NURO」新規申し込み限定プレゼントキャンペーン】 キャンペーン期間:7月23日~8月31日

ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する高速光回線サービス「NURO 光」は、「PlayStation 5 for NURO」新規申し込み限定プレゼントキャンペーンを7月23日より8月31日まで開催している。

本キャンペーンは、期間中にPS5をリースできる月額オプション「PlayStation 5 for NURO」を新規で申し込んだ人の中から、抽選で15名に「DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」がプレゼントされるキャンペーン。

さらに、すでに「NURO 光」を利用中の場合も「PlayStation 5 for NURO」の申し込みが可能となる。

