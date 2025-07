北川景子がパリで過ごすひとときを捉えたスペシャルムービー公開！ミキモト

ミキモトは、女優 北川景子さんがパリで過ごすひとときを捉えたスペシャルムービーを公開します。

ミキモトは、女優 北川景子さんがパリで過ごすひとときを捉えたスペシャルムービーを公開。

パリ・オートクチュール・コレクション期間中の2025年7月8日(火)、ミキモトはパリ・ヴァンドーム広場のHôtel dÉvreuxにて新作ハイジュエリーコレクション「Les Pétales(レ ペタル)」を発表。

この誕生を祝して、ブランドの愛用者であり広告ビジュアルにも出演している北川さんが来場しました。

今回公開するスペシャルムービーでは、コレクション発表会に向かう北川さんに密着。

ミキモトのジュエリーを纏い、ハイジュエラーの聖地、パリ・ヴァンドーム広場に位置するミキモトパリ店を初訪問。

様々なジュエリーとの出会いを楽しんだ後は、コレクション発表会の会場へ。

花々の息吹を感じさせる会場のなかで、風に舞うバラの花びらが映し出す一瞬の美しさを描いたコレクションの世界観を堪能しました。

北川景子さん動画内コメント

・パリでのハイジュエリーコレクション発表に初参加した感想はいかがですか?

本当に全てのジュエリーが美しくて、ひとつひとつのジュエリーのデザインや作りがとても繊細で。

ミキモトのジュエリーは、これだけたくさんのダイアモンドやパールを使いながらも、上品なところが魅力。

自分がとても良い女性になったかのような、自信や輝きを与えてくれているような、そんな気持ちでいっぱいです。

【動画内着用商品情報】

「Bow Charm(ボウ チャーム)」

あえてフラットかつシャープにデザインしたリボンモチーフの、愛らしくも凛々しい存在感が魅力のコレクション。

ネックレス

¥1,540,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド・WGK18製

ネックレス

ピアス

¥1,760,000(税込)

ダイアモンド・WGK18製

ピアス

リング

¥1,650,000(税込)

ダイアモンド・WGK18製

リング

「Les Pétales Place Vendôme Rosés(レ ペタル プラス ヴァンドーム ロゼ)」

全て2025年9月26日(金)より発売

ヴァンドーム広場に舞う、バラの花びらをイメージしたコレクションから新作が登場。

ピンクゴールドで描かれた繊細な花びらと艶やかなパールが響き合い、風の余韻さえ纏うような軽やかなジュエリーへ。

ネックレス

¥10,230,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド PGK18製

ネックレス

ネックレス

¥7,040,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド PGK18製

ネックレス

ネックレス

¥9,240,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド PGK18製

ネックレス

ピアス

¥3,300,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド PGK18製

ピアス

ブレスレット

¥3,740,000(税込)

アコヤ真珠・ダイアモンド PGK18製

ブレスレット

【北川景子さん プロフィール】

1986年兵庫県生まれ。

2003年モデルデビューし、同年ドラマで女優としてもデビュー。

以降、映画、テレビ、CM、雑誌等幅広く活躍し数々の作品に出演。

近作では2025年3月放送のテレビ朝日系「花のれん」、4月期フジテレビ系連続ドラマ「あなたを奪ったその日から」で主演を務めた。

また、11月28日に主演映画「ナイトフラワー」が公開される。

