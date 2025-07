バックスのヤニス・アデトクンボがギリシャ代表で今夏のユーロバスケットに出場へ

7月23日(現地時間22日)。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、ギリシャ代表として「FIBAユーロバスケット2025」に出場する意向だと、NBAインサイダーのマーク・スタイン記者が報じた。

今年のユーロバスケットは現地時間8月27日から9月14日にかけて、キプロス共和国、フィンランド、ポーランド、ラトビアで開催される。FIBAランキング13位のギリシャは、グループフェーズでキプロス、イタリア、ジョージア、スペイン、ボスニア・ヘルツェゴビナとともにグループCに入っている。

2024年夏のパリオリンピックを8位で終えたギリシャで、アデトクンボは大会最多の平均25.8得点に6.2リバウンド3.5アシスト1.0スティール、フィールドゴール成功率67.8パーセントを残していた。

Significant international hoops news from earlier today: Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo intends to play for Greece later this summer at @EuroBasket 2025. pic.twitter.com/kkuf9Ebzcv

