ビジネス変革成功の要諦を集約！第5回 IT協会 Digital Days 2025
企業情報化協会は、「第5回 IT協会 Digital Days 2025」をオンラインアーカイブ配信で2025年8月19日(火)から9月16日(火)まで開催します。
第5回 IT協会 Digital Days 2025
激動の時代を生き抜く「攻め」と「守り」のデジタル戦略
主催 ： 公益社団法人企業情報化協会(IT協会)
開催方法 ： 事前収録によるオンラインアーカイブ配信
配信期間 ： 2025年8月19日(火)〜9月16日(火)
参加費用 ： 無料(登録制)
視聴方法 ： ブラウザ上で視聴可能
企業情報化協会は、「第5回 IT協会 Digital Days 2025」をオンラインアーカイブ配信で2025年8月19日(火)から9月16日(火)まで開催！
このイベントでは、「攻め」と「守り」双方の視点からデジタル変革を読み解くべく、DX推進・生成AI活用・サイバーセキュリティ・人材育成など多角的なテーマで最新情報を一挙に公開します。
■基調講演
KN1：(DX戦略＆AI新潮流領域)ヤンマーホールディングス株式会社
「ヤンマーにおけるデジタル戦略と今後の展望」
取締役 CDO 奥山 博史氏
KN2：(サイバーセキュリティ領域)日清食品ホールディングス株式会社
「日清食品グループが推進するサイバーセキュリティ対策」
執行役員CIO 成田 敏博氏
サイバーセキュリティ戦略室 室長 押原 弘明氏
■DX戦略＆AI新潮流領域
デジタル戦略、イノベーション創出に資する最新生成AI利活用とDX推進の具体的実践事例
https://jiit.or.jp/lp/im/2025_digitaldays/DD.php
◆実践事例講演
DD1：JFEエンジニアリング株式会社
DD2：明治安田生命保険相互会社
DD3：東京海上日動システムズ株式会社
DD4：TOPPAN株式会社
◆最新技術動向セッション
DD5：(生成AI活用の業務改革)株式会社電通総研
DD6：(生成AI活用による経営改革)テックタッチ株式会社
DD7：(データ基盤戦略)株式会社エル・ティー・エス
DD8：(デジタル人材新潮流)FPTジャパンホールディングス株式会社
DD9：(デジタル時代の現場人材育成)株式会社日本能率協会マネジメントセンター
■サイバーセキュリティ領域(第12回 情報セキュリティシンポジウム)
複雑化するサイバー脅威に対して求められる人財育成と最新防御方法
◆実践事例講演
SEC1：全日本空輸株式会社
SEC2：株式会社 日立システムズ
SEC3：株式会社マキタ
◆最新技術動向セッション
SEC4：(サイバー共助、ヒューマンリスク)アビームコンサルティング株式会社
SEC5：(人材育成戦略)NRIセキュアテクノロジーズ株式会社
SEC6：(高度セキュリティ運用体制構築)株式会社NTTデータ
SEC7：(.JP防衛戦略)日本電気株式会社
SEC8：(包括的危機管理)株式会社Re-grit Partners
◆特別セッション
株式会社NTTデータ
― デジタル技術を活用したビジネス変革や社会課題の解決に向けて
SN1：サステナブル・ハイブリッド戦略〜攻めと守りで磨く企業価値〜
SN2：西日本旅客鉄道様の事例で語る
「お客様企業とのデジタル戦略における経済圏拡大と展望」
SN3：デジタル戦略、イノベーション創出に資する最新AI利活用とDX推進の実践事例
〜SaaS時代のデータ基盤サービス/モビリティによる社会変革〜
◆会場限定イベント「DD Live!」
開催日 ： 2025年8月28日(木)14:00〜17:00
会場 ： 東京プリンスホテル2階「サンフラワーホール」
参加費 ： 無料(事前登録制)
＜基調講演＞
「ものづくり企業におけるデジタル戦略」
株式会社アイシン Senior Executive Adviser 鈴木 研司氏
「セキュリティの潮目の変化と組織・人材育成」
NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 営業本部 CISOアドバイザー / 営業本部長 斉藤 宗一郎氏
＜各領域のキーパーソンによる豪華パネルディスカッション＞
「攻めるDXと守るセキュリティ〜企業の次の一手とは」
◆パネリスト
(DX領域)
株式会社アイシン Senior Executive Adviser 鈴木 研司氏
(セキュリティ領域)
NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 営業本部 CISOアドバイザー / 営業本部長 斉藤 宗一郎氏
株式会社マキタ 執行役員 情報企画部 部長 高山 百合子氏
株式会社 日立システムズ セキュリティリスクマネジメント本部 本部長 稲垣 明宏氏
モデレーター：株式会社インプレス 編集主幹 田口 潤氏
■協賛企業
◆特別協賛
株式会社NTTデータ
◆協賛
・アビームコンサルティング株式会社
・NRIセキュアテクノロジーズ株式会社
・株式会社NTTデータ
・FPTジャパンホールディングス株式会社
・株式会社エル・ティー・エス
・株式会社電通総研
・テックタッチ株式会社
・日本電気株式会社
・株式会社日本能率協会マネジメントセンター
・株式会社Re-grit Partners
■協力・後援(※一部申請予定)
・一般社団法人iCD協会
・特定非営利活動法人ITコーディネータ協会
・特定非営利活動法人 CeFIL SMIC
・一般社団法人Generative AI Japan
・一般社団法人情報サービス産業協会
・一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会
・一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会
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