ビジネス変革成功の要諦を集約！第5回 IT協会 Digital Days 2025

企業情報化協会は、「第5回 IT協会 Digital Days 2025」をオンラインアーカイブ配信で2025年8月19日(火)から9月16日(火)まで開催します。

第5回 IT協会 Digital Days 2025

激動の時代を生き抜く「攻め」と「守り」のデジタル戦略

主催 : 公益社団法人企業情報化協会(IT協会)

開催方法 : 事前収録によるオンラインアーカイブ配信

配信期間 : 2025年8月19日(火)〜9月16日(火)

参加費用 : 無料(登録制)

視聴方法 : ブラウザ上で視聴可能

このイベントでは、「攻め」と「守り」双方の視点からデジタル変革を読み解くべく、DX推進・生成AI活用・サイバーセキュリティ・人材育成など多角的なテーマで最新情報を一挙に公開します。

■基調講演

KN1:(DX戦略&AI新潮流領域)ヤンマーホールディングス株式会社

「ヤンマーにおけるデジタル戦略と今後の展望」

取締役 CDO 奥山 博史氏

KN2:(サイバーセキュリティ領域)日清食品ホールディングス株式会社

「日清食品グループが推進するサイバーセキュリティ対策」

執行役員CIO 成田 敏博氏

サイバーセキュリティ戦略室 室長 押原 弘明氏

■DX戦略&AI新潮流領域

デジタル戦略、イノベーション創出に資する最新生成AI利活用とDX推進の具体的実践事例

https://jiit.or.jp/lp/im/2025_digitaldays/DD.php

◆実践事例講演

DD1:JFEエンジニアリング株式会社

DD2:明治安田生命保険相互会社

DD3:東京海上日動システムズ株式会社

DD4:TOPPAN株式会社

◆最新技術動向セッション

DD5:(生成AI活用の業務改革)株式会社電通総研

DD6:(生成AI活用による経営改革)テックタッチ株式会社

DD7:(データ基盤戦略)株式会社エル・ティー・エス

DD8:(デジタル人材新潮流)FPTジャパンホールディングス株式会社

DD9:(デジタル時代の現場人材育成)株式会社日本能率協会マネジメントセンター

■サイバーセキュリティ領域(第12回 情報セキュリティシンポジウム)

複雑化するサイバー脅威に対して求められる人財育成と最新防御方法

◆実践事例講演

SEC1:全日本空輸株式会社

SEC2:株式会社 日立システムズ

SEC3:株式会社マキタ

◆最新技術動向セッション

SEC4:(サイバー共助、ヒューマンリスク)アビームコンサルティング株式会社

SEC5:(人材育成戦略)NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

SEC6:(高度セキュリティ運用体制構築)株式会社NTTデータ

SEC7:(.JP防衛戦略)日本電気株式会社

SEC8:(包括的危機管理)株式会社Re-grit Partners

◆特別セッション

株式会社NTTデータ

― デジタル技術を活用したビジネス変革や社会課題の解決に向けて

SN1:サステナブル・ハイブリッド戦略〜攻めと守りで磨く企業価値〜

SN2:西日本旅客鉄道様の事例で語る

「お客様企業とのデジタル戦略における経済圏拡大と展望」

SN3:デジタル戦略、イノベーション創出に資する最新AI利活用とDX推進の実践事例

〜SaaS時代のデータ基盤サービス/モビリティによる社会変革〜

◆会場限定イベント「DD Live!」

開催日 : 2025年8月28日(木)14:00〜17:00

会場 : 東京プリンスホテル2階「サンフラワーホール」

参加費 : 無料(事前登録制)

<基調講演>

「ものづくり企業におけるデジタル戦略」

株式会社アイシン Senior Executive Adviser 鈴木 研司氏

「セキュリティの潮目の変化と組織・人材育成」

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 営業本部 CISOアドバイザー / 営業本部長 斉藤 宗一郎氏

<各領域のキーパーソンによる豪華パネルディスカッション>

「攻めるDXと守るセキュリティ〜企業の次の一手とは」

◆パネリスト

(DX領域)

株式会社アイシン Senior Executive Adviser 鈴木 研司氏

(セキュリティ領域)

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 営業本部 CISOアドバイザー / 営業本部長 斉藤 宗一郎氏

株式会社マキタ 執行役員 情報企画部 部長 高山 百合子氏

株式会社 日立システムズ セキュリティリスクマネジメント本部 本部長 稲垣 明宏氏

モデレーター:株式会社インプレス 編集主幹 田口 潤氏

■協賛企業

◆特別協賛

株式会社NTTデータ

◆協賛

・アビームコンサルティング株式会社

・NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

・株式会社NTTデータ

・FPTジャパンホールディングス株式会社

・株式会社エル・ティー・エス

・株式会社電通総研

・テックタッチ株式会社

・日本電気株式会社

・株式会社日本能率協会マネジメントセンター

・株式会社Re-grit Partners

■協力・後援(※一部申請予定)

・一般社団法人iCD協会

・特定非営利活動法人ITコーディネータ協会

・特定非営利活動法人 CeFIL SMIC

・一般社団法人Generative AI Japan

・一般社団法人情報サービス産業協会

・一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会

・一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

