2024年に『東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト Imagining the Magic』が10周年迎えたことを記念して、講談社から特別な写真集が登場。

写真家・濱田英明氏が撮り下ろした、東京ディズニーリゾートの魅力あふれる作品がふんだんに収録されています☆

講談社「東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック” やさしいきもち」

発売日:2025年7月25日発売

価格:3,300円(税込)

ISBN:9784065396827

販売店舗:全国の書店、Amazon など

東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してき『東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト Imagining the Magic』

2024年に10周年を迎えたことを記念して、講談社から写真集「東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック” やさしいきもち」が発売されます☆

写真集には、写真家・濱田英明氏が撮り下ろした作品をふんだんに収録。

コンセプトは、東京ディズニーリゾートという場所や、ディズニーの仲間たちが持つ「やさしさ」

コンセプトを元に「イマジニング・ザ・マジック」ならではの視点で紡がれた、物語性ある作品たちは、いつも手元に置いて眺めていたくなります!

東京ディズニーリゾートやディズニーの仲間たちが持つ「やさしさ」をコンセプトに、魅力ある作品を収録した写真集。

講談社の「東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック” やさしいきもち」は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

