大人のハリ不足をケア！ハーバー研究所『フローラルリフトスクワラン』

ハーバー研究所は、天然フローラル※1の優雅な香りで包み込みながら、ハリとうるおいのある肌へ導く美容オイル『フローラルリフトスクワラン』を、2025年9月3日(水)より、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『フローラルリフトスクワラン』

容量・価格:15mL 1,650円(税込)/30mL 2,970円(税込)

『フローラルリフトスクワラン』は、ハーバーのロングセラー美容オイル、高品位「スクワラン」にビタミンC(製品の抗酸化剤)※2、ビタミンE※3、コエンザイムQ10※4を配合。

大人のハリ不足をケアし、うるおいと透明感に満ちたつや肌へ導きます。

さらに、ワイルドローズ、ネロリ、ラベンダーの天然精油※1を贅沢にブレンド。

花々が咲き誇るような豊かな香りで包み込み、様々なストレスで緊張しがちな心をゆったりと解きほぐします。

<商品特長>

◎うるおい成分スクワランに、ビタミンC(製品の抗酸化剤)、ビタミンE、コエンザイムQ10を配合。

バリア機能を守りながら、ふっくらハリのある、うるおい肌へ導きます。

◎ワイルドローズ、ネロリ、ラベンダーの天然精油を独自の配合でブレンド、心を解きほぐすような華やかさと安らぎに満ちたフローラルブーケの香りが広がります。

◎オイルとは思えないほどサラッと軽い感触でベタつかず、肌にスーッとなじんで角質層のすみずみまで浸透。

水分と油分のバランスを整え、乾燥などの外的刺激から肌を守ります。

うるおいをキープし、肌をやわらかく保ちながら、キメも整えます。

<使用方法>

たっぷりの化粧水の後、乾かないうちに1滴※5を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。

※なくなり次第、終了となります。

※1 ノバラ油、ビターオレンジ花油、ラベンダー油(香り成分)

※2 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

※3 トコフェロール(製品の抗酸化剤)

※4 ユビキノン(保湿成分)

※5 一回の使用量

