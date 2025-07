蛍光灯の製造終了に関する情報などが知れる！あかりリノベーションサービス『TOMOsee』

あかりリノベーションサービス『TOMOsee』WEBサイトにて、2027年に予定されている蛍光灯の製造・輸出入終了に伴うあかりのリノベーション相談・購入サポートサービスの特設ページを公開しました。

あかりリノベーションサービス『TOMOsee』

提供内容 : 現地調査、ヒアリング、照明プラン提案、施工、ビフォーアフター事例の紹介

価格 : プラン内容により変動

対象物件 : 持家住宅(マンション・戸建て住居)

対応エリア: 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県の一部エリア

申込方法 : LINEまたはWEBサイトより

今後の暮らしに欠かせない照明選びのポイントや、住まいの明るさを見直すためのリノベーションメニュー、施工会社の紹介など、照明リノベーションのきっかけとなるコンテンツを提供しています。

■背景:蛍光灯がなくなる時代へ―住まいの照明を見直すきっかけ

2027年、蛍光灯の製造・輸出入が終了します(*1)。

今後、数年で多くの家庭が照明の切り替えを迫られることになりますが、「どうやって交換すればよいか」「どんな照明を選べばいいのか」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。

裏を返せば、単なる「電球の交換」だけでなく、住まいの快適性や省エネを考え、住まいの照明を見直す絶好の機会とも言えます。

こうした背景を受け、同社では、蛍光灯製造廃止に関する情報を掲載し、照明リノベーションを提案する特設ページを公開。

誰もが安心して照明の切り替えを進められるサポートを強化します。

(*1) 環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」

■サイトの特徴:照明リノベーションのヒント

今回公開した特設ページでは、蛍光灯の製造終了に関する情報や、今後の照明選び・リノベーションに役立つ知識を分かりやすくまとめています。

【主な内容】

(1) 蛍光灯製造終了について

2027年の蛍光灯国内製造終了に伴う、照明器具の買い替え・取り換えタイミングや想定されるお困りごとを掲載しています。

(2) 『TOMOsee』の案内

同社が提供するあかりリノベーションサービス『TOMOsee』についても詳しく紹介しています。

あかりプランナー監修のもと、信頼できる施工会社とのマッチングや、あかりと施工のプロによるヒアリング・提案・施工までワンストップでサポートする仕組みを解説しています。

(3) ビフォーアフター事例の紹介

『TOMOsee』を利用された、蛍光灯からLED照明へ切り替えた実際のご家庭のビフォーアフター写真や、リノベーションによる空間の変化を分かりやすく掲載。

照明ひとつで部屋の雰囲気や明るさが大きく変わることを、具体的な事例で体感できます。

<掲載例:リビングのリノベーション>

Before

After

Before:全体的に白く均一な明るさだが、やや冷たい印象。

After:暖かみのある光で、空間全体が柔らかく包まれるような雰囲気に。

■『TOMOsee』について

『TOMOsee(トモシー)』は、同社が提供する「あかりリノベーションサービス」です。

2027年の蛍光灯製造終了を見据え、住まいの照明環境をより快適で省エネなものへアップデートしたい方に向けて、専門家による最適な照明プランの提案から、信頼できる施工会社とのマッチング、施工までをワンストップでサポートします。

【特長】

(1) 照明器具の交換から空間全体のリノベーションまで対応

単なる照明器具の交換だけでなく、空間全体の印象や快適性を高めるリノベーションプランも用意。

ビフォーアフター事例を通じて、照明ひとつで暮らしが大きく変わることを実感いただけます。

(2) 「あかりプランナー」による最適な照明プランの提案

お客様のライフスタイルやお部屋の用途、ご希望の雰囲気に合わせて、経験豊富な専門家「あかりプランナー」が最適な照明器具や配置を提案してもらえます。

専門的な知識がなくても、安心してご相談いただけます。

(3) 信頼できる施工会社とのマッチングとプロによる施工

厳選された信頼できる工事店と連携し、現地調査から設置工事までプロの技術で対応します。

施工の品質や安全面にも配慮し、安心してお任せいただけます。

(4) LINEやWEBで簡単に申込み・相談が可能

現地調査の申込みやご相談、プランの提案、工事の進捗確認まで、すべてLINEやWEBで手軽に完結。

忙しい方や初めての方でもスムーズに利用できます。

『TOMOsee』は、これからの時代にふさわしい「ちょっといい暮らし」を実現するための、頼れるパートナーです。

